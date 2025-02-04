〈財報〉默沙東停止向中國銷售HPV疫苗 拖累全年財測

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-04 21:03

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美國製藥巨擘默沙東 (Merck / 默克) 周二 (4 日) 美股開盤前公布 2024 會計年度第四季與全年財報，儘管該季營收、獲利均優於預期，但全年財測不及預期，部分原因是由於該公司宣布暫停向中國銷售 HPV 疫苗嘉喜 (Gardasil/Gardasil 9) 拖累，利空消息引發盤前股價重挫逾 7%。

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根據財報，默沙東去年第四季 (截至去年 12/31) 營收年增 7% 至 156.24 億美元，優於 FactSet 分析師預估的 154.83 億美元；該季淨利報 37.43 億美元，合每股 1.48 美元、經調整後每股獲利報 1.72 美元，優於分析師預估的 1.01 美元。

按全年來看，該公司去年營收年增 7% 至 642 億美元、每股獲利報 7.65 美元。

圖：默沙東財報

展望未來，默沙東預估今年營收介在 641 億至 656 億美元區間，低於 LSEG 分析師平均預估的 673 億美元；今年每股獲利估介在 8.88 至 9.03 美元區間，LSEG 分析師平均預估為 9.03 美元。

值得注意的是，默沙東同日表示由於中國對 HPV(人類乳突病毒) 疫苗需求持續疲軟，將至少在年終暫停向中國出口嘉喜疫苗，此舉將對今年財測產生負面影響。

據了解，嘉喜疫苗一直是除默沙東治療癌症明星藥物吉舒達 (Keytruda) 外最大推動營收成長的引擎，嘉喜疫苗大部分的國際銷售成長來自中國，不過從去年第二季開始在中國的銷售大幅放緩。

具體來看，嘉喜疫苗去年第四季營收年減 17% 至僅 15.5 億美元，低於分析師預估的約 18 億美元。此外，糖尿病藥物 Januvia 和 Janumet 在該季營收也下滑 38% 至 4.87 億美元，主因是美國價格下滑和國際市場學名藥競爭。

路透周二報導指出，該公司指責中國的經濟問題導致需求下降，中國的反賄賂和反貪腐運動也影響銷售。北京政府一直在進行一場打擊醫生賄賂的運動，這種行為擾亂了醫療業務，並破壞了醫院與國際製藥公司的交易。