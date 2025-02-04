〈財報〉英飛凌本季財測超預期、上調全年展望 股價創9個月來最大漲幅

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-04 19:56

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德國車用晶片大廠英飛凌 (Infineon) 周二 (4 日) 公布 2025 會計年度第一季財報，雖然該季營收比去年同期略有下滑，但給出的第二季 (本季) 財測超越華爾街分析師預期且上調全年財測，推動股價創下 9 個月以來最大漲幅。

截稿前，英飛凌歐洲股價上漲 9.07%，每股暫報 34.09 歐元。不過英飛凌美股 ADR(IFNNY-US) 周二盤前小跌 0.03%，每股暫報 31.92 美元。

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根據財報，英飛凌第一季 (截至去年 12/31) 營收年減 8% 至 34.24 億歐元，其中部門業績報 5.73 億歐元，年減 31%，去年同期為 8.31 億歐元，另外部門業績利潤率報 16.7%，也不及去年同期的 22.4%。

不過該公司卻給出超出華爾街分析師預期的本季財測。具體來看，第二季營收預估 36 億歐元，打敗分析師平均預估的 34 億歐元，一定程度上反映匯率影響。

全年來看，英飛凌預估 2025 會計年度全年營收將持平或略微成長，優於先前預估的可能有所下滑。

英飛凌執行長漢尼貝克 (Jochen Hanebeck) 在財報電話會議上表示：「該季表現之所以優於同行，是因為公司替資料中心提供晶片，這得益於人工智慧 (AI) 的蓬勃發展，另一方面也從汽車產業的競爭對手那裡贏得市占。」

儘管如此，英飛凌財務長施奈德 (Sven Schneider) 警告，川普政府的關稅帶來不確定性，特別是如果它們引發了一輪報復。

施耐德受訪時說：「非常明確的是，我們的財測中不包括關稅的大幅升級。因為我們仍然沒有放棄並倡導自由貿易。關稅和反關稅的升級將是負面的。」

對於全年，英飛凌預估毛利率為 40%，略低於第一季的 41%，後者因一次性的客戶付款而有所提高。施耐德在與分析師的電話會議中表示：「美元越高，英飛凌實現更高毛利率的可能性就越大。」

Stifel 分析師 Juergen Wagner 表示，英飛凌的前景與其他汽車和工業用微晶片製造商不同，這些製造商如恩智浦 (NXPI-US)、德儀 (TXN-US) 的表現低於預期，在某些情況下差距很大。

Charter Equity Research 分析師 Jack Egan 表示：「英飛凌的報告可能緩解投資人對汽車需求持續惡化的擔憂，因為該公司預估今年營收會持平或小幅成長。」