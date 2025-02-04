歐盟將與美國展開艱難談判 避開關稅保護自身利益

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-04 20:24

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根據路透周二 (4 日) 報導，歐盟將準備與美國展開艱難的談判，以保護自身利益，並在尋求解決方案時保持務實的態度。歐盟執委會主席范德賴恩 (Ursula von der Leyen) 在歐洲面臨可能的新一輪美國關稅威脅時強調，歐盟將對此問題採取強硬立場。

美國總統川普近日宣布，將很快對來自歐盟的進口商品徵收關稅。歐盟 27 國領導人在布魯塞爾的一次非正式會議中討論如何應對與美國日益複雜的關係。范德賴恩指出，雙方在這場貿易爭端中都有重要利益，並強調跨大西洋合作對兩邊的就業、企業和行業都至關重要。

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她表示，歐盟將專注於尋找雙方利益相符的領域，特別是在關鍵供應鏈和新興技術等方面。她也強調，歐盟準備在必要時進行艱難的談判，解決爭議並為更強大的合作夥伴關係打下基礎，並且稱：「我們將保持開放和務實的態度，並明確表達我們將始終保護自己的利益。」

范德賴恩還指出，歐盟必須認識到全球政治的現實，並表明過去那種越來越合作和超級全球化的世界觀已經過時。她強調，歐盟應該根據現實情況來處理國際事務，而不是理想化的全球合作。

與此同時，歐盟負責貿易政策的執行委員塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 同日也表示，歐盟希望與美國迅速展開接觸，並希望通過早期的對話避免川普計劃中的關稅措施帶來過多的干擾。塞夫柯維奇說：「我們隨時準備開始接觸，希望能避免會對這個世界最重要的貿易和投資關係造成影響的措施。」

塞夫科維奇提到，川普對歐盟的貿易赤字問題提出過多次批評，並稱歐盟是下一個將面臨關稅的對象。根據他所述，歐盟與美國的貿易赤字約為 500 億歐元，這大約是歐盟與美國每年 150 兆歐元貿易總額的 3%。他指出，約有 4 百萬人依賴這種開放的貿易關係，並相信通過建設性的討論，這一問題能夠得到解決。

然而，歐盟與川普政府的接觸仍然有限，因為川普任命的高級官員尚未完成確認，無法與外方進行正式對話。歐盟官員也表示，目前不宜在談判過程中做出讓步。

盧森堡外交部長貝特爾 (Xavier Bettel) 強調，歐盟需要保持團結，並且在開始談判時不應該輕易作出讓步。他說：「這不是馬拉喀什集市，我們不提供，我們聽取，我們交換意見，我們表達立場。」愛爾蘭貿易部長伯克 (Peter Burke) 也認為，目前階段並不值得提出任何讓步。