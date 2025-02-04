歐元波動加劇 川普關稅政策可能引發更大風險

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-04 19:22

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隨著市場預期美國總統川普的下一個關稅重點可能是歐洲，投資人開始押注歐元將出現更大波動。過去一周，歐元經歷自 2022 年以來的最大波動，隨美國威脅和部分關稅的實施，歐洲的反制措施和延遲措施隨之而來，市場情緒也變得更加動盪。目前，對於近期交易區間可能進一步擴大的期權需求激增，顯示出投資人擔心未來會出現劇烈波動。

為避險未來可能的劇烈波動，市場上對所謂「10-delta 蝴蝶選擇權」(10-delta butterflies) 的需求已經達到自 2022 年 8 月以來的最高點。這些選擇權反映出對未來一個月內大幅波動的預期，交易量也隨著新一周的開盤而有所上升。

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目前，歐元已經連續第七天下跌，並於倫敦時間周二 (4 日) 上午 10 點 40 分報價約 1.033 美元。這是歐元自 2022 年以來最長的跌勢，市場的擔憂加劇，尤其是在川普可能對歐盟徵收更多關稅的情況下。根據德銀外匯研究部主管 George Saravelos 的分析，若貿易戰風險溢價被完全反映，歐元可能會觸及 1:1 的平價水準。