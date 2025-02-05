蘋果衝刺訂閱服務 推新功能「Apple Invites」和調整Care+方案
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-05 02:30
根據彭博周二 (4 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 推出一款全新的應用程式——「Apple Invites」，用於創建活動邀請函，同時對其 iPhone 的 AppleCare + 進行調整，這些舉措是該公司推動訂閱收入成長的一部分。
據了解，這款名為「Apple Invites」的應用程式，讓用戶可以組織各類活動，如生日派對。該軟體還可以利用 Apple Intelligence 平台來客製化邀請函、創建播放列表 (通過蘋果的音樂串流服務) 並生成活動的共享相簿。該應用程式可免費下載，但需要訂閱 iCloud+，每月最低費用為 0.99 美元 (約台幣 33 元)。
報導指出，「Apple Invites」可能對一些流行的行動邀請工具如 Partiful、Paperless Post、Evite 和 Punchbowl 造成競爭壓力。
蘋果近年來將重心轉向服務和訂閱業務，力求透過新方式強化硬體設備的銷售，服務業務如今每年為蘋果帶來約 1,000 億美元的收入，成為該公司成長的重要引擎。
此外，蘋果還改變了 AppleCare + 的銷售方式，iPhone 用戶將無法再在零售店或通過 iPhone 直接支付一次性費用，而需選擇按月或按年支付。蘋果將重點推銷「失竊與損壞」(Theft & Loss) 服務，一旦設備遺失或損壞，用戶能夠用便宜的價格購買新機。
蘋果告訴客服人員：「在美國使用 iPhone 的顧客，僅能選擇每月或每年付款方式購買包含失竊與損壞保障的 AppleCare+。若顧客詢問，蘋果將告知，iPhone 的 AppleCare + 不再提供一次性付款選項。」
根據調整後的新方案，iPhone 16 Pro 的每月 AppleCare + 費用為 13.99 美元，而原來的兩年期一次性支付的費用為 269 美元。蘋果表示，這一變動旨在降低前期成本並避免未來的保障空白。
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