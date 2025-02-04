美股不「美」了？專家：逢低進場「這主題」ETF搭MAGA順風車

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-04 10:54

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美股近來不平靜，川普日前宣布對加、墨、中加徵關稅，以及研議將徵收晶片關稅，美股震盪持續，加上近期公布經濟數據及就業市場佳，市場擔憂通膨重燃、聯準會暫停降息，面對開年即疲弱的股市，應如何操作？野村投信根據過往統計，在美股下跌時進場，持有一段時間後可迎來反彈，如 S&P 500 指數為例，持有 3 個月至一年平均報酬分別 3.41% 至 13.77%，表現不俗；若選擇彭博研發龍頭指數，報酬最高達近 20%，反彈力道更甚大盤。

00971 野村美國創新研發龍頭 ETF 基金經理人林怡君表示，根據近 10 年統計，只要美股下跌時進場，平均而言持有一段時間後可望迎來一波反彈。以 S&P 500 指數為例，自相對高點回測時進場持有 60 個交易日、120a 個交易日與 240 個交易日 (即約 3 個月、6 個月與 1 年)，平均報酬分別為 + 3.41%、+6.50% 與 + 13.77%，表現不俗。

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若選擇科技股為主的 NASDAQ 指數，上述情境下平均報酬則分別來到 + 4.24%、+7.80% 與 + 16.77%，反彈潛力比大盤更佳。若進一步聚焦各產業的創新領頭羊、以彭博研發龍頭指數為代表，近 10 年於拉回時進場並持有 60 個交易日、120 個交易日與 240 個交易日，平均表現更分別提升至 + 4.70%、+9.07% 與 + 19.77%，比起大盤 S&P 500 指數與科技股為主的 NASDAQ 指數更具爆發力。



野村投信投資策略部副總經理但漢遠進一步分析提到，2025 年市場和經濟雖可能出現動盪，但美國基本面因持續盈利增長而有競爭力的韌性，美國經濟衰退的可能性很小，因為公用事業產出、能源生產以及對 IT 設備和人工智慧技術的需求仍然強勁，且企業信心依舊高漲。市場預測，川普有望優先推動減稅及鬆綁監管政策，有利美股醞釀慶祝行情，包括搭上「MAGA 2.0」（讓美國再次偉大）的企業龍頭概念股最為吸睛。

張繼文指出，即便新一屆川普政府的政策走向成為經濟的最大未知數，然而減少監管、延長 2017 年的減稅措施，以及減輕企業和個人的稅務負擔，可能促進增長並提高利潤。更寬鬆的監管環境有利於併購活動，支撐資產價格。由企業家 Elon Musk 和 Vivek Ramaswamy 領導的美國政府效率部門 (DOGE) 所推動的削減聯邦開支努力若成功，將可有助於抵消預算赤字並促進私營部門活動。

林怡君進一步補充，川普可望續推出有利於企業的相關政策，加上美股長期向上趨勢不變，從統計數據來看趁下跌時進場，有利短中長期持有，有意進場或加碼美股的投資人不妨趁盤面修正時逢低分批佈局，尤其是囊括各產業領頭羊的「創新研發龍頭」類型，可望在市場反彈回升時追求較佳的上漲爆發力。