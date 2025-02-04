2024年AI稱霸IPO KPMG全球報告：創投資金1086億美元創7季新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-04 18:27

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根據 KPMG 發表的最新創投報告，2024 年第四季全球創投 1,086 億美金創 7 季新高，其中以美洲佔比最高，主要原因來自於美國的幾筆大型交易，歸納去年全球 IPO 市場有 4 大亮點，IPO 市場可望在 2025 年持續復甦，KPMG 預估 AI 領域的投資會繼續領先，並外溢到行業解決方案和 AI 賦能機器人等領域。

KPMG 安侯建業今 (4) 日發佈最新《創投脈動：全球創業投資分析》報告，重點介紹新創投資在全球與主要區域市場中面臨的機會、挑戰以及投資趨勢。

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KPMG 安侯建業創新與新創服務團隊主持會計師黃海寧表示，2024 年對於全球創投市場來說是特別具有挑戰性的一年。地緣政治衝突和緊張局勢、高利率、對估值的擔憂、⻑期的活動低迷以及一些主要區域的重大選舉，包含美國總統大選到歐盟議會、英國、法國、印度和日本等國的重大選舉，使得 2024 年大部分時間的不確定性保持在很高的狀態，進而導致全球 IPO 市場疲軟。

伴隨著市場對 AI 興趣飆升，全球創投投資金額升至七個季度新高，2024 年第四季新創企業在 7,022 筆融資交易案件中募集 1,086 億美元。2024 年第四季度，全球 AI 領域吸引了大部分創投投資金額，其中超過 320 億美元來自超過 10 億美元的 AI 領域交易，以美國新創 Databricks 籌集的 100 億美元領銜。

從市場區域來看，隨著亞洲投資下滑，美洲吸引了最大佔比的創投投資金額，主要原因來自於美國的幾筆大型交易，包含：美國企業軟體新創 Databricks（100 億美元）、美國 AI 新創 OpenAI（66 億美元）、美國 AI 新創 xAI（60 億美元）、美國自駕新創 Waymo（56 億美元）、美國 AI 新創 Anthropic（40 億美元）和美國電子煙公司 Juul Labs（19.8 億美元）。

儘管歐洲創投金額相比上一季成長 113.9%，但與最近幾季相比，該地區的總投資水準仍然相對疲軟。在 AI 數據平台新創 GreenScale 籌集 13 億美元資金的推動下，英國佔據歐洲地區創投投資金額最大佔比。亞洲地區的投資水準持續非常疲軟，中國潔淨能源開發商 CNNP Rich Energy 籌集 11 億美元，是本季亞洲最大的交易。

黃海寧指出，展望 2025 年，儘管新上任的美國政府可能會採取激進的關稅政策，以及烏克蘭和中東持續的衝突仍然存在一些不確定性，但創投對未來持謹慎樂觀態度，特別是在利率繼續下降以及投資活動氣氛好轉，2025 年第一季度，所有人的目光都將集中在 IPO 市場，隨著美國新政逐漸確定、市場狀況的改善以及 Reddit、Rubrik 和 Astera Labs 等公司 IPO 後的亮麗表現，都隱約表現出 IPO 市場將在 2025 年展開復甦。

新創領域，AI 領域的投資可能會繼續超過所有其他領域，甚至擴大到更廣泛的子領域，例如行業解決方案和 AI 賦能機器人。隨著大型科技巨頭爭奪主導地位，以及產業參與者希望利用 AI 來提高營運效率以及為客戶提供更多價值，將相繼推動大量資金投入 AI 發展。此外，國防科技、健康和生物科技、網路安全和替代能源等領域也可能在 2025 年繼續吸引創投關注。

在本季報告中，KPMG 研究了本季度創投市場發展情形，並探討各種全球及區域趨勢，其中的亮點包含：

1. 人工智慧領域仍是全球創投投資的亮點，其中以美洲 (美國) 新創籌集資金及案件最多

人工智慧領域在全球吸引了超過 320 億美元的投資金額，包括美國企業軟體新創 Databricks（100 億美元）、美國 AI 新創 OpenAI（66 億美元）、美國 AI 新創 xAI（60 億美元）、美國自駕新創 Waymo（56 億美元）和美國 AI 新創 Anthropic（40 億美元）以及英國 IT 基礎建設新創 GreenScale（13 億美元）等。由此可見，儘管所有地區都對專注於 AI 的公司表現出濃厚的興趣，但美國仍吸引了絕大多數 AI 領域的投資金額。

AI 模型和基礎設施等項目，是本季度完成的主要大筆投資案件，此領域的關注及競爭持續激烈。此外，透過人工智慧來解決特定問題和產業的新創公司也受到各地區創投的關注；除了自動駕駛公司 Waymo 獲得巨額融資外，還有多家公司獲得了大額融資，包括土耳其營銷平台 Insider（5 億美元）、英國旅遊和酒店平台 Lighthouse（3.7 億美元）以及中國滴滴自動駕駛（ 2.98 億美元）。

2. 替代能源持續吸引全球關注，歐洲與亞洲將引領潔淨科技發展

創投持續對替代能源展現濃厚興趣，包括核能和氫能。2024 年第四季度，該領域經歷了多次大規模融資，包含中國潔淨科技 CNNP Rich Energy 籌集 11 億美元，美國替代能源新創 Pacific Fusion 籌集 9 億美元。

有鑑於 AI、生成式 AI、區塊鏈和加密貨幣等領域對電力的需求不斷增長，如何用更有效率的替代能源來滿足能源在未來需求變得至關重要。因此，即使部分政府撤回對該領域的支持，該領域也可能繼續吸引大量創投投資。

此外，透過歐洲法規的推動，以及潔淨科技作為中國政府的優先事項，歐洲和亞洲可望持續引領潔淨科技領域的進步。

3. 天使輪和種子輪的交易件數 YOY 下降，次級基金籌集金額創歷史新高

2024 年由於整體經濟環境的不確定性及出場活動低迷，多數創投優先考量後期交易以及投資具有經過充分驗證的商業模式、商業可行性和具明確獲利模式的公司，導致天使輪和種子輪的投資已連續第二年下降。然而，AI 產業卻是一個獨特的例外，專注於 AI 的新創公司在所有募資階段都能夠吸引大量創投投資。

隨著去年創投基金籌集資金較前年同期下降，取而代之的是資金湧向次級基金 (Secondary Funds，為投資者提供流動性作為併購替代方案而創建的工具) 市場，2024 年籌集總金額達到超過 1000 億美元的歷史新高。

4. 國防科技受到高度關注，投資金額創歷年紀錄