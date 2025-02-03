DeepSeek、聯準會及關稅利空夾擊 ETF獲淨流入近250億美元 法人建議3大心法因應

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-03 19:33

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中國 AI 公司 DeepSeek 的 AI 模型在多項測試中能與當前最先進 AI 模型匹敵，震驚市場，再加上聯準會偏鷹、川普正式出台關稅措施，股市劇震，但債市走揚，就資金流向而言，上週整體股票型 ETF 獲 249.37 億美元資金淨流入，美國、亞洲、中國、日本、歐洲分別獲 176.95 億、10.95 億、10.4 億、7.69 億、5.69 億美元資金淨流入。依產業 ETF 看，近週淨流入前三大產業為科技、金融、主題型；淨流出金額最高的產業為醫療保健，其次為原物料、能源。

富蘭克林證券投顧表示，川普 2.0 啟航，川普團隊各項政策及言行舉止都將牽動國際政經情勢與市場敏感神經，波動加大將成為金蛇年市場新常態。面臨詭譎多變環境，投資應化繁為簡，掌握「美國優先、防禦波動、多元分散」三大心法，透過資產配置及定期定額打造金蛇年投資組合，核心配置上建立跨資產、跨風格、跨標的間低相關性投資組合將有助抵禦市場波動，建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，網羅收益、聯準會降息行情並防禦股市波動，美國非投資等級債則可望是川普 2.0 優先受惠標的，在股市布局上，看好美股健康的類股輪動有利多頭發展，首選創新科技 / 科技、美國小型股 / 公用事業 / 基礎建設產業。

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富蘭克林坦伯頓集團旗下美盛銳思美國小型公司機會基金經理人吉姆 · 斯托菲爾認為，小型股已歷經了長達 14 年的表現落後的周期，今年的不同之處在於，在營收加速的背景下，企業將恢復獲利成長，而超大型科技公司也正將其龐大的資金投入到基金持有的小型企業中。在風險方面，美國經濟強勁，主要的風險是殖利率的攀升，但如果是由於強勁的 GDP 成長，這樣的風險其實不大，且企業的樂觀情緒對未來幾個月的投資有利。

富蘭克林股票團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 · 柯堤斯表示，DeepSeek 的 R1 模型強調了 AI 在整個經濟中的應用的近期波動和長期成長機會。投資人應關注超大規模企業的資本支出趨勢和獲利前景，藉此了解企業將如何應對這些效率進步，最終，透過 R1 等內建的創新來降低創建 AI 的成本，將使 AI 產業進入一個變革性成長的新階段，將重點轉向模型應用，他認為，這只是 AI 改變經濟的漫長旅程的一部分。