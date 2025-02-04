看好就「債」前方！齊集 4大策略因子 這檔全天候環球債券基金2/18開募

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-04 19:56

‌



美國聯準會降息裹足不前，公債殖利率位居高檔，標榜高股息的台股指數 ETF，配息溜滑梯，債券型 ETF 的資本利得也不若預期，野村投信今 (4) 日推出符合台灣投資人需求的「全天候環球債券基金」，具備多元債種、存續期、信用風險與產業配置等 4 大全天候策略因子，追求報酬極大化與風險最小化，2 月 18 日展開募集，預計月配息 5%，加上資本利得年化報酬率可到 10%。

今年 1 月全球債市震盪起伏，美國公債殖利率走勢隨著經濟與通膨數據起舞，面對變化迅速的投資環境，野村投信認為，美國長期處於降息循環，以現在的美債殖利率水準而言，進場投資債券是不錯的時機。

‌



野村投信投資策略部副總張繼文表示，在全天候債券策略的四大因子中，多元債種可以說是最關鍵的核心，野村全天候環球債券基金 除了常見的公債、公司債 (投資級與非投資級)，還可納入浮動利率債、混合資本債與可轉債，以提升投資組合的效益。

作為長期核心資產的策略，全天候債券策略的投資標的仍會以投資等級債券為主，比重至少 70%，在過去幾十年美國公債長期趨勢走低的環境下，市場往往忽略了浮動利率債的優勢。但在 2022 年美國開始暴力升息至今，這種配息隨美國基準利率升高的債種，表現在所有債種中最為出色。單以 2022 年來看，美國浮動利率債指數表現領先美國投資級公司債指數超過 17%，即便相較美國非投資級債指數也領先超過 12%。如果一個債券策略不能加碼浮動利率債，就無法在大升息環境中趨吉避凶。

張繼文指出，彈性且靈活的存續期間，也是全天候債券重要一環，尤其在當前美國公債殖利率可能持續波動的環境下。觀察 1995~1996 年美國採取預防式降息期間，美國 10 年期公債殖利率在降息後也曾出現 150 個基點的反彈幅度，在這段期間存續期間約 7 年的美國投資級公司債指數約下跌 4.83%，但如果將美國投資級公司債指數的存續期間降低 2 年，期間跌幅將明顯收斂至 - 1.83%，如果存續期間降低 4 年，期間報酬甚至可轉正成為 + 1.17%。