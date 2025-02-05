債正「美」！富達國際：估Fed今年降息2碼 2026年中發酵 建議布局美國投等債

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-05 11:16

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本週川普政策影響全球市場，動見觀瞻，台股自開紅盤後的 3 個交易日上下震盪，投資人心情大洗三溫暖。對於 2025 年美國經濟、降息步伐及美國債市前景，富達國際基金經理 Rick Patel 觀點，Fed 今年可能再降 2 碼，但真正發酵是在 2026 年中，觀察美國消費及就業市場正在轉弱，富達認為聯準會降息幅度仍有可能大於市場預期，這時候布局高品質的美國投資等級債券正是良機。

回顧 2024 年，市場普遍預期利率政策將轉向，並密切關注聯準會一舉一動，惟降息週期啟動後，降息步伐未如最初預期。美國繼 2024 年降息 4 碼後，據聯準會去年 12 月公佈的點陣圖，2025 年有機會再降息 2 碼。然而，一般降息成效將在週期開始後約 18 個月才逐步顯現，值得留意的是，累計降息幅度是否足以促使美國實體經濟持續保持增長？

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富達認為，目前美國整體經濟數據看似健康，但預料美國消費市場潛在裂縫在 2025 年將進一步擴大。細察消費信貸領域，部分美國消費者面對疫情期間儲蓄耗盡，加上通膨蠶食購買力，轉而用盡信用卡簽帳額度，以維持消費水準。這伴隨信用卡及汽車貸款的拖欠比率升至 14 年來新高，顯示中低收入階層財務壓力加劇。

2024 年美國整體失業率僅上升 0.3% 左右，就業人數看似仍強勁，使不少投資人認為勞動市場依然穩健。然而，深入觀察便可發現就業市場前景不太樂觀，因薪酬增長主要來自醫療保健、教育及政府等領域。至於週期性產業，即較受貨幣緊縮政策影響的產業，薪酬增幅並不顯著，去年下半年更出現明顯增長放緩。預料美國就業市場將進一步演變為各產業個別發展的分歧格局。

富達認為，離職率是評估整體就業市場健康狀況更適合的指標。此指標去年一直呈下行趨勢，反映美國就業人士尋找新工作的信心下降。另一方面，招聘率也下滑，跌幅為 2013 年就業市場疲弱以來最高水準。裁員人數上升，儘管仍處於正常水準，隨著被迫離職者難以重新就業，或導致失業率進一步上升。同時，失業超過 15 週者比例偏高，畢業生等勞動市場新血在求職路上亦苦苦掙扎。

就業市場方面，儘管降息週期展開後，融資環境相對寬鬆，美國投資等級債券及非投資等級債券利差異常收窄，投資人應了解此融資環境對不同產業就業市場帶來的支持。美國勞動市場不符比例地偏向受僱於中小企業，這些中小企業不如大型企業可透過公開市場發債融資，只能依靠融資利率高於公開債市的私募市場或銀行融資。此情況與消費市場相似，故降息至今對這些企業的支持有限，對未來勞動力需求也可能進一步構成壓力。

降息的重要考量為支持實體經濟增長所需。消費市場方面，大多數美國家庭趁疫情時的低息周期將房貸進行再融資，以致目前八成的房貸利率均低於 5%，且大部分房貸期為 30 年。反觀經過去年降息四碼後，目前市場上新承做的房貸利率接近 7%，因此轉貸量難以增加，亦難提振消費。