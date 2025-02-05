解讀DeepSeek事件 法人看AI前景不變 建議轉向美債多元分散「趨吉避凶」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-05 12:26

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美股近期因 DeepSeek，出現大幅震盪，由輝達 (NVDA-US) 領軍的「老 AI」重挫，連帶本周台股及台積電亦受波及，周一下跌 830 點，並寫下史上第四大跌點。M&G 入息基金投資團隊表示，市場拋售是短暫反應，該團隊對於 AI 投資機會的看法不變，展望今年應聚焦於長期投資，預期投資人將湧向避險資產，此時美國公債作為多元分散的投資工具至關重要。

負責 M&G 入息基金產品經理陳柏翰指出，市場將 DeepSeek 的效率提升解讀為對 Nvidia 成長前景的威脅，對其 GPU 需求可能會減少。這是否改變對該股票看法呢? 他認為不會，隨著創新步伐加快，潛在市場也會增加，需求將持續強勁。DeepSeek 證明 AI 發展正加速，相信新的人工智慧應用將會出現。因此，對 AI 推動者 Nvidia 的長期機會仍然強勁，同時，也受惠於其他「計算密集型」人工智慧的支持，如 Agentic AI 和 Robotics AI。微軟本週表示，每個 GPU 硬體人工智慧效能或提高 2 倍，透過軟體優化可提高 10 倍，DeepSeek 是透過軟體提高效能的例子。

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陳柏翰認為，這消息使那些利用人工智慧模型建立產品，並將其商業化、貨幣化的公司受益。蘋果即為其中一個案例， 因為它專注於終端產品（在手機或筆電等終端設備上建構人工智慧應用）。蘋果同時擁有硬體與軟體，最可能成為消費者人工智慧領導公司之一。