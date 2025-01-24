一文掌握川普世界經濟論壇談話：推動降息、要求沙國增加投資、盼與普丁會面

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-24 01:04

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美國總統川普周四 (23 日) 在達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 發表談話，強調全球降息的必要性並呼籲石油輸出國組織 (OPEC) 減少油價以促進和平。他也表達推動俄羅斯與烏克蘭達成和平協議的努力，並表示希望儘快與俄羅斯總統普丁會面。此外，川普還提到沙國對美國的投資承諾，並期待這一數字能進一步提升，顯示兩國未來的經濟合作潛力。

要求降低利率 推動全球同步降息

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川普表示他將對美國聯準會 (Fed) 施壓，要求其降低利率，並呼籲全球各國同步降息至較低水準。雖然川普未直接點名 Fed，但他強調會要求即刻下調利率，並希望全球都能跟隨美國步伐。

此番言論也象徵著川普與 Fed 的首次對抗。回顧川普的第一任期，他與 Fed 主席鮑爾的關係曾因政策上的分歧而緊張，川普曾公開批評鮑爾是「傻瓜」。儘管川普的言論未對股市造成明顯影響，但對債券市場則產生了一定反應，市場普遍認為 Fed 可能不會立即降息，兩年期公債殖利率因此小幅下跌至 4.29%。

目前市場預估，Fed 在即將召開的貨幣政策會議上不太可能再次降息，並認為降息的時機可能會落在 6 月，預料在 2025 年底前降息的機率大約是 50%。

呼籲 OPEC 降低油價 強調對全球局勢的影響

川普也在達沃斯的演講中表示，將要求沙特阿拉伯和 OPEC 降低油價。他指責沙烏地阿拉伯和 OPEC 推高油價，間接促使烏克蘭戰爭爆發，並表示如果油價下降，俄烏戰爭將可能立即結束。他還強調沙特和 OPEC 對此局勢負有「相當大的責任」，並稱這場戰爭已導致「數百萬人喪命」。

此番言論使原油期貨價格下跌，截稿前，3 月到期的布蘭特原油期貨下跌 0.34%，至每桶 78.73 美元；3 月到期的西德州原油期貨下跌 0.38%，至每桶 75.15 美元。沙國和石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 成員國此前已決定減少每日 220 萬桶的產量，並將減產計劃延長至 2025 年 3 月。

敦促沙國擴大對美國的投資規模

此外，川普還談及沙烏地阿拉伯承諾在未來 4 年內投資 6,000 億美元於美國，但他表示希望這一數字能進一步提升至 1 兆美元。他強調將請沙國王儲穆罕默德．沙爾曼 (Mohammed bin Salman) 將投資金額提高，並相信沙國會同意這一要求，因為美國對沙國非常友好。

根據沙國國家新聞社的報導，沙國王儲在與川普通話中表達對川普政府改革計畫的支持，並表示沙國希望進一步擴大與美國的投資和貿易關係，未來 4 年內預計投資額達 6,000 億美元，並可能根據進一步的合作機會有所增加。

提議與普丁會面 促成俄烏和平協議

川普在達沃斯世界經濟論壇上表示，他的政府正在推動一項旨在結束俄羅斯與烏克蘭之間戰爭的和平努力，並希望能儘快與俄羅斯總統普丁會面。他指出，結束這場戰爭的首要目的是避免更多無辜生命的損失，而不是出於經濟或其他角度的考量。

川普表示，普京曾表示有意與他會面，並強調推動俄烏達成和平協議至關重要。他同時將高油價視為衝突的根本原因之一，並呼籲 OPEC 降低油價以促進和平。

川普的立場獲得北約秘書長、前荷蘭總理呂特 (Mark Rutte) 的讚揚，呂特認為川普對俄羅斯施加的制裁威脅將對俄羅斯施加重大壓力。然而，烏克蘭總統澤倫斯基對川普的態度表達了懷疑，並質疑川普是否會將歐洲納入和平談判的考量中。