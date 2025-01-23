日銀將迎來今年首次升息 幅度為18年來最大

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-23 19:53

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日銀 (BOJ / 日本央行) 周五 (24 日) 將公布 1 月利率決策，央行總裁植田和男將於當天台灣時間下午兩點半召開貨幣政策記者會。日銀自去年 7 月升息 15 基點以來，已經連續 3 次維持利率不變，市場普遍預期此次會議將會升息。

根據彭博調查，74% 的經濟學家預測日銀將在本周升息 1 碼 (25 基點)，將利率從 0.25% 上調至 0.5%，這將是自 2007 年 2 月以來最大的升息幅度，顯示日本經濟的進一步復甦。此外，根據摩根大通統計，利率期貨市場對日銀升息的預期從去年 12 月 30 日的 41% 上升至 1 月 22 日的 95%。

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去年 12 月底的貨幣政策以來，植田和男多次強調，薪資成長趨勢和川普政府的經濟政策將是決定下一次升息的重要因素。分析認為，隨著日本的新資強勁成長以及川普上任後市場保持平穩，升息的可能性大幅提升。知情人士透露，若川普不製造「負面意外」，則日銀升息的機率相當大。

瑞銀日本經濟學家 Masamichi Adachi 指出，升息的決定將取決於此前金融市場的狀況，並認為若市場未發生重大衝擊，升息是可能的。

摩根士丹利認為，川普政府的上台將讓日銀政策正常化。隨著美日關係改善以及川普政府推動的「弱美元」政策，這些因素可能替日銀後續的升息提供支撐。