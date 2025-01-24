1.25兆！美國衛院近八成預算遭川普凍結 學者驚呼：從未看過這樣的事

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-24 08:41

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隨著川普在本周正式上任並頒布了多項禁令，多個官方科研機構的科研活動和經費來源因此斷炊，多個科研計畫受到影響，相關評估會議被無限期叫停，同時公務出差和招聘也都被無限期暫停。

美國《科學》雜誌報導，川普政府正在給美國國立衛生研究院 (NIH)474 億美元的預算使用帶來巨大的衝擊，並具體舉例指出，一個正在進行中、給初級科研人員提供培訓的講座被叫停，而一個青少年的科研講座則在開始前幾分鐘臨時喊卡，另幾個對申請科研經費的項目進行評估的會議也面臨同樣命運。

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如果沒有諮詢委員會會議，NIH 無法發放研究經費，該機構用於資助全美乃至全世界研究的 470 億美元 (約 1.55 兆台幣) 預算中的八成因此遭到凍結。

對於許多科研人員來說，失去經費來源是個很頭痛的問題，因為沒有經費，他們的計畫就無法展開。

一位在美國高校從事毒品成癮研究工作的學者表示，這種對學術工作的突然擾亂恐產生深遠的連鎖反應，畢竟會造成不確定性、擔憂和焦慮在學術界蔓延，並讓美國在學術和科學研究方面落後於競爭對手。

獲得 NIH 資助 20 多年的西北大學發展生物學家 Carole LaBonne 說，「我以前從未見過這樣的事情」，並稱暫停造成的不確定性將對科學界造成毀滅性打擊，尤其是對早期職業研究人員。

一般來說，在特定科學領域的兩個獨立專家小組審查計畫提案後，NIH 才會頒發研究經費，但周三 (22 日) 相關報導指出，原定 2 月 2 日之前舉行的撥款審查小組會議已被取消，且沒有任何跡象顯示會議何時會再召開。

在暫停出差和招聘方面，儘管在美國政府的權力交接期間，這樣的情況不是沒有過先例，但 NIH 乃至其主管單位美國衛生與公眾服務部此次面臨的限制，卻比以往更嚴格。 出差禁令對於一些年輕的科學研究人員的影響尤其明顯，因為他們正處於展示自己的成果，以獲得更好職涯發展的關鍵時期。

報導指出，更令人擔憂的是，川普團隊已從 NIH 官網上刪除有關多元化計畫和多元化相關補助的網頁。