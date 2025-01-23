埃及對蘇伊士運河交通復甦持謹慎樂觀態度

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-23 21:01

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埃及投資與對外貿易部長 Hassan El-Khatib 周四 (23 日) 在瑞士達沃斯世界經濟論壇上表示，埃及對蘇伊士運河的收入將隨著以色列與哈馬斯之間的停火協議而復甦，持謹慎樂觀態度。他指出，儘管戰爭導致運河收入下降至少 60%，但隨著局勢緩解收入有望逐步回升。

自 2023 年底「青年運動」開始攻擊紅海航運並表達對巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的支持以來，蘇伊士運河的交通流量顯著下降，這對埃及外匯收入構成重大挑戰。El-Khatib 表示，儘管自周日開始的 6 周停火協議為局勢帶來緩和，但運河交通的全面恢復不太可能迅速實現。他指出：「這不會是一個立刻恢復的過程，我們將進一步研究，並與船公司進行對話。」

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停火協議的達成讓「青年運動」表示將停止攻擊美國和英國的船隻，這一舉措為紅海航運帶來一定的恢復希望。然而，諸如馬士基 (A.P. Moller-Maersk) 等航運公司仍表示恢復正常航行為時過早。埃及政府曾表示，紅海地區的航運中斷使其去年損失至少 70 億美元。

對於埃及來說，蘇伊士運河恢復正常運行將是經濟復甦的好消息，尤其是在該國正努力擺脫數十年來最嚴重的經濟危機的背景下。2024 年 3 月，埃及政府允許貨幣貶值約 40%，以換取國際貨幣基金 (IMF) 和其他機構的資助，並成功獲得 570 億美元的全球援助。

El-Khatib 於 2023 年 7 月被任命為埃及政府官員，成為該國重啟經濟計畫的一部分，埃及希望通過吸引大規模的外國直接投資來促進經濟成長。根據 IMF 的支持計畫，政府打算向戰略投資人或通過股票市場出售國有資產。

El-Khatib 表示，埃及的貨幣政策將是吸引外資的關鍵。他強調，埃及中央銀行的政策已經明確，專注於通膨目標和靈活的匯率制度，這將吸引投資人的青睞。

埃及政府預計在 2025 年上半年進行至少 3 到 4 項資產出售。埃及財政部長 Ahmed Kouchouk 在達沃斯論壇上表示，政府正在重新修訂資產出售名單，並計劃到 6 月底前通過這些交易籌集最多 25 億美元。