美上周初領失業金人數小幅攀升 續領人數創逾3年新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-23 22:49

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美國勞工部 (DOL) 周四 (23 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數僅小幅攀升，就業市場仍然健康，不過續領失業金人數飆升至逾 3 年新高。

每上周初領失業金人數小幅攀升。(圖：ZeroHedge)

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截至 1 月 18 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.3 萬人，高於市場預期的 21 萬人，較前值 21.7 萬人增加 6 千人，4 周移動平均值報 21.750 萬人。

截至 1 月 11 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 189.9 萬人，為 2021 年 11 月以來新高，遠超市場預期的 186 萬人，較修正後前值 185.3 萬人大增 4.6 萬人，4 周移動平均值報 186.575 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

上周續領失業金人數升至逾 3 年新高。(圖：ZeroHedge)

儘管初次申請失業救濟金的人數仍保持在顯示勞動市場健康的水平，但續領失業金的人數則顯示出更多的美國失業民眾在找新工作時遇到困難。每周數字通常波動較大，尤其是在這個時期。

經濟學家對 1 月 18 日結束的那一周的勞動市場數據十分留意，因為這一周是用來編制本月就業報告的調查周期。最近席捲全國的大範圍寒潮和洛杉磯的火災可能會在未來幾周推失業金申請人數。

除了天氣因素的影響，勞動市場依然穩定，繼續支撐著經濟擴張。上周的失業救濟數據涵蓋了政府對企業進行調查的期間，這些調查數據將用於編制 1 月的非農就業報告。

勞動市場的穩健性是促使聯準會 (Fed) 將今年預期的降息幅度從去年 9 月預估的 4 次降息調整為僅兩次的因素之一。

另一方面，川普政府的移民打擊政策，以及對減稅和大範圍加徵關稅的計畫，讓 Fed 官員在貨幣政策的走向上更加謹慎。經濟學家警告，這些措施可能會帶來通膨壓力，而大規模驅逐和限制合法移民可能會妨礙勞動市場的發展。