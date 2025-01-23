〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人聚焦企業財報

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-23 22:40

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美股主要指數周四 (23 日) 開盤漲跌互現，前一交易日強勁漲勢後稍作喘息，投資人目前聚焦企業財報、經濟數據與川普稍晚在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 的談話。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數跌逾 70 點或近 0.4%，標普 500 指數跌 0.05%，費城半導體指數跌逾 2%。

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美股周四稍作喘息，結束此前持續 3 天的上漲勢頭，讓美國和歐洲股市接近歷史最高點。美股主要指數期貨在標普 500 指數接近創紀錄的高點後下跌，那斯達克 100 指數期貨下跌 0.5%，標普 500 期貨下跌 0.2%。

美股漲勢開始顯現疲態，投資人評估總統川普上任初期的表現。儘管川普宣布加大對 AI 的投資，提振科技巨擘股價，但對主要貿易夥伴加徵關稅的風險仍然壓低市場情緒。自川普於去年 11 月 6 日當選以來，標普 500 指數已上漲約 5%。

瑞銀 (UBS) 全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示：「我們繼續預期短期市場波動，因市場將對川普的各種新聞作出反應，如果川普政府執行擬議中的關稅政策，可能對某些地區帶來負面影響。然而，我們也認為美股仍有進一步上行的空間，因為成長動能仍在。」

美國初領失業金數據公布後，10 年期美國公債殖利率維持在 4.63%。截至 1 月 18 日當週，申請人數上升至 22.3 萬，接近預期的 22 萬人。接下來市場將關注川普在達沃斯世界經濟論壇上的演講，還有德州儀器 (TXN-US) 上季財報。

美國航空在盤前股價下跌 8%，原因是該公司預測第一季將出現意外虧損，這與競爭對手利用強勁的冬季需求和更高的國內票價形成鮮明對比。相比之下，阿拉斯加航空集團 (Alaska Air Group Inc.)(ALK-US) 預估第一季的虧損將小於預期。

儘管川普在上任初期尚未對貿易夥伴加徵關稅，市場情緒依然偏向樂觀。尤其是科技股的估值達到了歷史高位，讓市場對目前的反彈是否過熱產生疑慮。

景順全球資產配置研究主管 Paul Jackson 表示：「目前市場失去了動能，很多希望與好消息已經被充分定價進美股市場。」

其他消息方面，歐洲科技股下跌超過 1%，幾乎回吐了前一天的漲幅，並在 Stoxx Europe 600 指數中表現最差。德國運動品牌 Puma 股價大幅下跌，原因是其財報表現遜色。

截至台北時間周四（23 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.38%，至每股 416.70 美元

特斯拉加拿大官網宣布，旗下主力車型將於 2025 年 2 月 1 日大幅漲價，Model 3 漲幅最高可達 9,000 加幣，Model S/X/Y 上漲 4,000 加幣。特斯拉沒有說明漲價的原因。特斯拉不是在加拿大生產汽車，而是從其他工廠進口。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價下跌 0.69%，至每股 233.38 美元

亞馬遜雲端運算服務 (AWS) 宣布，作為到 2030 年在印投資 127 億美元計畫的一部分，將向印度馬哈拉什特拉省雲端基礎設施投資 83 億美元，進一步擴大印度雲端運算能力。AWS 預估，到 2030 年，在馬哈拉什特拉省的投資將為印度國內生產毛額 (GDP) 貢獻 153 億美元，並為當地資料中心供應鏈提供每年超 8.13 萬個全職工作機會。

美國航空 (AAL-US) 早盤股價下跌 7.56%，至每股 17.25 美元

美國航空周四預測 2025 年獲利將低於華爾街預期，原因是航空燃油價格上漲，以及該公司努力糾正銷售策略失誤，導致商務旅客流失。該航空公司股價在周四盤前交易下跌 7%。

今日關鍵經濟數據：

美國上周初領失業金人數報 22.3 萬，預期 22.1 萬，前值 21.7 萬

美國上周續領失業金人數報 189.9 萬，預期 186 萬，前值 185.3 萬

華爾街分析：