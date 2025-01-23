傳字節跳動計劃今年投入206億美元資本支出 重點聚焦人工智慧

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-23 19:37

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路透周四 (23 日) 援引兩名知情人士消息報導，TikTok 母公司字節跳動計劃今年投入逾人民幣 1,500 億元 (約 206 億美元) 的資本支出，其中大部分將集中在人工智慧 (AI) 領域。據悉，該公司計劃將大約一半的資金用於海外市場，特別是 AI 基礎設施建設，包括資料中心和網路設備。

此次大規模的資本支出將使字節跳動能夠加強其在 AI 領域的競爭力，尤其是在國際市場。知情人士指出，這筆投資將主要惠及包括華為、寒武紀科技 (688256-CN) 以及美國的輝達 (NVDA-US) 等晶片製造商。字節跳動的 AI 產品已經在中國市場領先，且其對 AI 的投資將有助於鞏固其在國內外的領先地位。

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字節跳動目前在中國已經擁有 15 個獨立的 AI 應用程式，其中包括人氣聊天機器人「豆包」(Doubao)，並且不斷拓展其 AI 產品線。除了在中國推出的 AI 應用程式，字節跳動還在國際市場推出了多款對應的應用程式，例如國際版豆包名為「Cici」，而其文本生成短片工具則名為「Dreamina」。這些投資不僅有助強化字節跳動在中國市場的領先地位，還有助於推動其在國際市場的發展。

字節跳動的資本支出計畫尚未公布具體的年度比較數字，因為該公司是私有企業，不會披露財務細節。然而，據路透報導，字節跳動的 AI 基礎設施投入將比 2024 年有所增加，並且字節跳動已經是輝達 H20 AI 晶片的最大買家。輝達特別為中國市場量身打造這款晶片，以應對美國的出口限制。此外，字節跳動還是微軟 (MSFT-US) 在亞洲地區最大的一個輝達晶片雲端客戶。

儘管字節跳動在 AI 領域的投入逐漸增加，但其開支仍相較於美國的科技巨擘較為謹慎。例如，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 去年計劃投入 50 億美元，用於晶片、資料中心及其他領域的支出，而微軟則在 2024 會計年度年投入 55.7 億美元，主要用於 AI 基礎設施。