摩根大執行長戴蒙稱美股估值過高 對經濟風險持謹慎態度

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-22 23:10

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摩根大通 (JPM-US) 首席執行官戴蒙 (Jamie Dimon) 周三 (22 日) 表示美國股市估值過高，並指出他比許多商界人士更加謹慎，因為他擔心赤字支出、通膨和地緣政治動盪帶來的風險。

戴蒙在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 上接受《CNBC》採訪時表示：「無論從任何標準來看，資產價格都已經被推高，現在處於歷史估值的前 10% 至 15%。」

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他特別提到美股，並指出目前美股正處於一波多年的牛市中。2023 年和 2024 年，標普 500 指數連續兩年實現超過 20% 的成長，這是 25 年來的首次。去年，戴蒙甚至認為摩根大通的股價過高。

他還指出，部分債券市場，如主權債務，目前也處於「歷史最高點」。

戴蒙表示：「所以，資產價格確實偏高，要有相對好的結果才能證明這些價格的合理性。推動成長的策略有助於達成這一目標，但市場中也有負面因素，這些因素可能會帶來意外。」

現年 68 歲的戴蒙被認為是金融界最受尊敬的聲音之一，他帶領摩根大通成為美國最大的銀行之一，無論是按資產還是市值計算。

他自 2022 年以來就開始表達謹慎的看法，當時他曾表示，美國經濟將迎來一場「颶風」(Hurricane)，然而這場風暴至今並未出現，美國近年來的表現超出預期，並且川普在 2016 年當選後，市場對其推動經濟增成長政策抱有希望。

戴蒙周三再次表示：「我對許多問題感到更加謹慎。關於赤字支出，我擔心這不僅是美國的問題，而是全球問題。」他還提到：「關於通膨是否會消退，我並不確定。」

此外，全球範圍內的衝突風險，包括俄烏戰爭、中東緊張局勢和中國日益成長的威脅，也讓戴蒙感到擔憂，他認為這些問題將對未來 100 年全球局勢產生重大影響。