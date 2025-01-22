花旗上調今年平均油價預測 因應地緣政治風險

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-22 20:10

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花旗 (Citi)(C-US) 周三 (22 日) 調高對 2025 年油價的預測，指出由於圍繞俄羅斯與伊朗的地緣政治風險，油價可能上漲，但預估下半年油價將逐步回落。

花旗在報告中指出，油市可能會受到伊朗與俄烏衝突的長期地緣政治風險影響，這可能會消除 2025 年油市的過剩。然而，報告同時表示，川普政府似乎仍將專注於促成協議。

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根據花旗的新預測，2025 年布蘭特原油的平均價格將為每桶 67 美元，較之前預測的 62 美元有所上調。與此同時，花旗也將美國西德州輕質原油 (WTI) 的預測提高至每桶 63 美元。

此外，花旗還上調了單季布蘭特油價預測：第一季預估為每桶 75 美元、第二季為每桶 68 美元、第三季為每桶 63 美元、第四季為每桶 60 美元，但未披露之前的預測數字。

拜登政府於 1 月 10 日對超過 100 艘油輪和兩家俄羅斯石油生產商實施制裁，導致中國和印度等主要買家搶購即期石油貨物，並讓俄羅斯和伊朗的石油商尋求未受制裁的油輪。

川普政府隨後提出一項大規模計畫，旨在最大化石油和天然氣的產量，包括宣布國家能源緊急狀態以加快許可程序、撤回環保法規並將美國退出《巴黎協定》。

花旗表示，川普政府對伊朗和俄羅斯的政策行動時機和性質可能成為 2025 年油市及油價的關鍵因素。該行預估 2025 年全球原油市場將出現每日 80 萬桶的過剩。