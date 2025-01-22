ECB總裁拉加德：留意川普關稅風險 不擔心通膨將繼續穩步降息

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-22 19:40

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歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德周三 (22 日) 在瑞士達沃斯的世界經濟論壇 (WEF) 接受《CNBC》採訪時表示，歐洲必須為美國新總統川普可能施加的貿易關稅做好準備。她指出，雖然川普在就職首日並未對所有進口商品徵收全面性關稅，但這是一個明智的做法，因為這種措施未必能達到預期效果。

拉加德預估川普將採取更具選擇性和針對性的關稅政策，並強調歐洲需要提前做好準備，以便能夠及時應對。川普曾威脅對來自歐盟的商品徵收關稅，並表示歐盟在貿易上對美國不公平，將面臨關稅的制裁。

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拉加德認為，這樣的關稅政策可能對美國經濟帶來影響，因為美國目前的經濟狀況接近充分運行，薪資上升和就業市場緊張可能讓大幅增加本國製造業的產能變得困難。她還指出，關稅可能最終轉嫁到消費者身上，導致物價上漲。

與此同時，拉加德也呼籲歐洲應加強內部市場的運行，消除貿易障礙，以應對美國可能帶來的貿易政策變動，並強調這並不意味著走向保護主義，而是應該提高歐洲內部的經濟活力。

ECB 不過度擔心通膨風險

拉加德在訪談中還提到，儘管美國通膨可能復甦，但 ECB 對來自外部的通膨風險並不過度擔心。她強調，如果美國的通膨重燃，將對美國自身產生影響，但對歐洲的影響有限。拉加德指出，ECB 將繼續採取穩步的降息政策，預估 2025 年將實現 2% 的通膨目標。

歐元區的年通膨率在 2024 年 12 月達到 2.4%，並且連續 3 個月上升，顯示通膨壓力有所回升。不過，拉加德認為，ECB 的降息步伐將保持平穩，根據經濟數據的變化，會採取逐步降息的政策。市場預期歐洲央行的主要利率將在 2025 年 9 月降至 2%。

對於美國和歐洲的貨幣政策差異，拉加德指出，由於兩者經濟環境不同，市場對美國和歐元區的利率政策預期有顯著差異。美國市場對聯準會 (Fed) 進一步降息的預期相對較低，而 ECB 則可能會繼續降低利率。