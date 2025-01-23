傳OpenAI計劃本周推出ChatGPT新功能「Operator」

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-23 01:30

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根據美媒《The Information》周三 (22 日) 援引知情人士消息報導，OpenAI 計劃於本周推出名為「Operator」的 ChatGPT 新功能，該功能將幫助用戶自動完成原本需要在網頁瀏覽器中手動處理的繁瑣任務，例如餐廳預訂或旅行規畫等。

這項新功能將提供多種不同類型的任務選擇，包括餐飲、活動安排、送貨、購物及旅行等。在每個任務類型下，用戶還可以看到一些操作建議，這些提示會指引用戶如何進行操作。

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當用戶輸入相關指令後，ChatGPT 的聊天介面將顯示一個小視窗，顯示瀏覽器及「Operator 代理」正在進行的操作過程。這個代理還會向用戶提出一些問題，譬如餐廳預訂的時間、多少人用餐等。

此外，用戶在「Operator」運行過程中可以控制這個小視窗，並且可以將「Operator」完成的任務保存下來，與其他用戶分享。不過，目前「Operator」尚無法處理 Gmail 操作，但可以協助用戶登錄其他網站，並且在不同的會話中保持登錄狀態，避免每次都需要重新登錄。

這項新功能的推出顯示出 AI 開發者越來越重視開發能夠自動幫助消費者或員工完成工作任務的 AI 軟體。去年 10 月，AI 公司 Anthropic 就推出了一類似的計算機使用功能，但其主要面向開發者。而 OpenAI 的「Operator」目前尚不會透過應用程式介面 (API) 開放給開發者使用。