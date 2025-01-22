〈財報〉嬌生上季財報亮眼 今年財測憂喜參半

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-22 21:05

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嬌生 (Johnson & Johnson) 周三 (22 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第四季與全年財報，受惠其癌症治療藥物銷售強勁，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，一度推動盤前股價短線走揚，然而卻給出憂喜參半的財測，股價回吐漲幅轉跌。

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展望未來，嬌生預估今年全年營收介在 892 億至 900 億美元之間，年增 0.5% 至 1.5%、經調整後每股獲利估介在 10.50 至 10.70 美元之間，年增 5.2% 至 7.2%，其中年營收預測低於 FactSet 分析師預估的 929 億美元，不過全年每股獲利略優 FactSet 分析師預期的 10.53 美元。

根據財報，嬌生去年第四季 (截至 12/31) 營收年增 5.3% 至 225.2 億美元，高於 FactSet 分析師預估的 224.31 億美元、經調整後每股獲利報 2.04 美元，其中包括與收購醫療設備製造商 V-Wave 相關的 22 美分費用，比去年低了近 11%，不過優於 FactSet 分析師預估的 1.99 美元。

按去年全年來看，嬌生營收成長 4.3% 至 888 億美元，經調整後每股獲利報 9.98 美元。

值得注意的是，上季財報亮眼表現大功臣抗癌藥物的全球銷售額成長 19%，其中多發性骨髓瘤治療藥物 Darzalex 的銷售額逾 30 億美元，比前年同期成長 20.9%。

嬌生財務長 Joe Wolk 在接受採訪時表示：「Darzalex 在業績方面仍是一個支柱品牌。」他指出，去年以 131 億美元收購的心臟設備製造商 Shockwave Medical 的營收也有助於推動業績成長。

財報顯示，Shockwave 上季營收為 2.58 億美元、去年全年營收為 5.64 億美元。此外，嬌生的創新醫藥部門上季營收為 143.3 億美元、醫療技術部門營收為 81.9 億美元，分別比去年同期成長 4.4% 和 6.7%。

至於核心產品方面，嬌生的斑塊性乾癬治療藥物喜達諾 (STELARA) 上季營收年減 14.7% 至 23.5 億美元，不過仍略高 LSEG 分析師預估的 22.5 億美元；按全年來看，該藥物去年替嬌生貢獻 103.6 億美元的營收，占去年藥品總銷售額 569.6 億美元的 18% 以上。

然而，去年歐洲、加拿大和一些市場推類似喜達諾的藥物，預估今年會有幾款喜達諾學名藥在美國上市。分析師預估喜達諾今年的銷售額可能降至 70 億美元左右。

Darzalex 去年全年銷售額報 116.7 億美元，成為嬌生最暢銷的藥物，分析師預估今年銷售額為 111.1 億美元。