〈美股盤後〉Fed理事「放鴿」台積電ADR助費半收紅 蘋果跌超4%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-01-17 05:28

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市場消化銀行股財報、聯準會「鴿訊」與令人失望的零售銷售數據，美股週四 (16 日) 多收黑。蘋果跌超 4%，標普 500 指數小跌 0.2%，終止連三日漲勢。台積電 ADR 漲超 3.8%，助力費半收紅 0.18%。

美國去年 12 月零售銷售月增 0.4%、年增 3.9%，低於市場預期、但持續穩健成長，顯示消費需求持續強勁，進一步強化聯準會對今年降息的謹慎立場。

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聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 週四表態不排除 3 月降息，他樂觀指出，如果數據配合的話，今年可能會降息三到四次，預計通膨接近聯準會目標，此消息令美債殖利率週四大幅下滑。

距離當選總統川普正式就職宣誓還有不到 4 天，世界銀行週四表示，美國全面徵收 10% 的關稅可能會使全球經濟成長率下降 0.3 個百分點，而 2025 年增長率僅 2.7%。

國際清算銀行 (BIS) 週四警告，川普關稅將令美元走強，全球將出現停滯性通膨 (stagflation)。

以色列和巴勒斯坦激進伊斯蘭團體 (哈瑪斯) 停戰仍有懸念。巴勒斯坦當局表示，以色列隔夜空襲已造成加薩 77 人死亡，儘管以哈宣布停火，但戰火並未停歇，以色列週四延後「批准停火協議」的內閣會議。

美股週四 (16 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 68.42 點，或 0.16%，收 43,153.13 點。

那斯達克指數下跌 172.94 點，或 0.89%，收 19,338.29 點。

S&P 500 指數下跌 12.57 點，或 0.21%，收 5,937.34 點。

費城半導體指數上漲 9.30 點，或 0.18%，收 5,162.96 點。

NYSE FANG + 指數下跌 121.77 點，或 0.92%，收 13,083.93 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王一片低迷。Meta (META-US) 跌 0.94%；蘋果 (AAPL-US) 大跌 4.04%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.35%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.41%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.20%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.86%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 1.25%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.67%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 重挫 4.04% 至每股 228.26 美元，今年迄今股價表現為科技七巨頭墊底。市場研究機構 Canalys 發布報告指出，2024 年全年中國智慧型手機市場出貨量達 2.85 億部，年增 4%。蘋果市占率排名第三，遭 vivo 和華為反超車。

台積電 ADR (TSM-US) 收紅 3.86% 至每股 214.79 美元，折溢價率 28.29%，換算價 1417.64 元。

台積電法說會指出，鑑於 AI 需求強勁，AI 加速器營收在 2024 年成長超過 2 倍後，2025 年可望再倍增，今年資本支出介於 380 億美元至 420 億美元，相當於年增 27.5% 至 41%。

分析指出，台積電業績驅動力除了持續強勁的 AI 晶片需求之外，還將有新智慧型手機晶片和 AI PC 的支持，可能還有來自英特爾更多委外的訂單，以及 WiFi 7 晶片。

輝達 (NVDA-US) 下滑 1.92% 至每股 133.62 美元。輝達執行長黃仁勳週四強調，輝達 Blackwell 平台 CoWoS-L 產能增加，所以 CoWoS 產能沒有減少的問題，預期今年 CoWoS 整體產能可繼續大幅增加。

摩根士丹利 (MS-US) 走高 4.03% 至每股 135.81 美元。摩根士丹利週四公布第四季獲利和營收超出預期，因該公司股票和固定收益交易員的業績超出預期。

美國銀行 (BofA) (BAC-US) 收黑 0.98% 至每股 46.64 美元。美銀週四盤前公布 2024 會計年度第四季 (截至 12/31) 與全年財報，營收、獲利均優於預期，同期利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 也表現亮眼，給出樂觀的 2025 年展望。

特斯拉 (TSLA-US) 摔落 3.36% 至每股 413.82 美元。特斯拉正在提供新款 Cyber​​truck 折扣，市場擔憂需求正在減弱。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 21.7 萬，預期 21 萬，前值 20.3 萬

美國上週續領失業金人數報 185.9 萬，預期 187 萬，前值 187.7 萬

美國去年 12 月零售銷售月增率報 0.4%，預期 0.6%，前值 0.8%

美國去年 12 月核心零售銷售月增率報 0.4%，預期 0.5%，前值 0.2%

華爾街分析

盈透證券資深經濟學家 Jose Torres 表示：「繼昨天大幅上漲之後，投資人按下暫停按鈕。」

FactSet 的數據，財報季總體上開局強勁，迄今為止公布財報的公司中有 77% 的業績優於預期。

瑞銀美股策略師 David Lefkowitz 解析：「未來幾週，第四季財報季使投資人將注意力從總經數據轉向微觀數據的機會。我們仍認為美股具吸引力。」