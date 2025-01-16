〈財報〉美銀上季獲利增逾一倍 看好2025年NII展望
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-16 21:40
美國銀行 (BofA) 周四 (16 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第四季 (截至 12/31) 與全年財報，受惠該季美國大選後出現的股票交易熱潮，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，同期利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 也表現亮眼，給出樂觀的 2025 年展望。
財報公布後，美銀 (BAC-US) 周四盤前股價一度漲近 3%，截稿前漲幅收斂至 0.17%，每股暫報 47.18 美元，期間股價一度轉跌。
展望未來，美銀預估今年第一季 (本季)NII 介在 145 億至 146 億美元，高於分析估的 143.6 億美元；今年第四季估再度攀升至 155 億至 157 億美元，遠高分析師預估的 151.4 億美元。
美銀執行長莫尼罕 (Brian Moynihan) 表示，上季銀行各項業務營收成長，業績表現強勁，這種廣泛的強勁態勢將替美銀在 2025 年打下良好基礎。
根據財報，美銀去年第四季營收年增 15% 至 255 億美元，優於分析師預估的 251.9 億美元，主要受惠投行和資產管理業務費用成長以及交易業績走強；上季淨利年增逾一倍至 66.7 億美元，合每股 0.82 美元，優於分析師預估的 0.77 美元。
值得注意的是，去年第四季 NII 年增 3% 至 144 億美元，優於分析師預估的 142.7 億美元，主要是受惠存款優惠、貸款餘額增加和固定利率資產重新定價，這也是美銀自 2023 年第三季以來首次實現 NII 年成長。
美銀財報另一亮點是，去年第四季投行業務費用收入飆升 44% 至 16.5 億美元，高出分析師預估約 1.8 億美元，表明該行銀行家在去年年底表現強勁。銀行家預估，川普上任後實施親商政策推動下，2025 年的交易撮合將更強勁。
不過美銀去年第四季交易業務並沒有明顯超預期，固定收益收入年增 13% 至 24.8 億美元，基本符合 StreetAccount 預期；股票收入業務年增 6% 至 16.4 億美元，也基本符合預期。
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