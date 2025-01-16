〈財報〉花旗上季轉盈 宣布回購200億美元股票
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-16 02:30
華爾街大行之一的花旗集團 (Citigroup) 周三 (15 日) 美股盤前公布去年第四季財報，受會其五大主要業務營收均有所成長，該季營收、獲利均打敗分析師預期。與此同時，該行還宣布將回購 200 億美元股票。
截稿前，花旗 (C-US) 周三盤中股價大漲 7.33%，每股暫報 78.89 美元，延續盤前財報公布後的漲勢。
根據財報，花旗去年第四季 (截至 12/31) 營收年增 12% 至 195.8 億美元，優於分析師預估的 149.4 億美元；淨利報 28.6 億美元，成功從去年淨損 18.4 億美元轉盈、每股獲利報 1.34 美元，高於分析師預估的 1.22 美元。
去年第四季營收按業務劃分，固定收益交易收入飆升 37%，至 35 億美元，超過分析師 29.4 億美元的平均預期；股票交易收入也成長了 34%，至 11 億美元。雖然企業貸款和債券承銷收入低於預期，但投資銀行和股票承銷商收入高於預期。
展望未來，花旗預估今年全年營收介在 835 億至 845 億美元之間，高於分析師預估的 832 億美元。
對於強勁業績表現，花旗執行長佛瑞塞 (Jane Fraser) 表示：「2024 年是關鍵的一年，我們的結果表明，我們的策略正在按計劃進行。進入 2025 年，我們的業務發展勢頭強勁。 」
值得注意的是，該行估到明年年底有形普通股回報率將在 10% 至 11% 之間，先前預測該指標屆時將在 11% 至 12% 之間。
花旗此舉證實分析師們的警告：該銀行在實施一項計劃以徹底改革全球業務並加強內部控制的同時，可能會發現很難控制開支。
佛瑞塞曾在 2022 年初告訴投資人，她需要 5 年時間來執行她對花旗的重整計畫，花旗是唯一一家市值低於 5 年前水準的美國大行。該行 2024 年的有形普通股報酬率為 7%，相較之下，對手摩根大通 (JPM-US) 周三揭露的數據為 22%。
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