Fed理事華勒放鴿 美債殖利率應聲走低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-17 02:30

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美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周四 (16 日) 表示，通膨可能會繼續放緩，讓 Fed 能比預期的更早、更快降息。他這番言論與近期市場預期的降息走勢相左，明顯的鴿派立場讓美債殖利率應聲轉跌，美元指數也跟著走低。

截稿前，美國 10 年期公債殖利率跌至 4.606%，扭轉稍早漲勢；美元指數跌至 108.825。

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華勒周四接受美媒《CNBC》採訪時表示，通膨正接近 Fed 的 2% 目標。他援引數據表示，潛在通膨的關鍵指標──不包括食品和能源的個人消費支出 (PCE) 物價指數，在過去 8 個月中有 6 個月接近 Fed 的目標。

華勒說如果未來能繼續出現這樣的數據，就有理由認為今年上半年可能降息，他還稱自己不完全排除 3 月降息的可能性。3 月的貨幣政策會議將於 18-19 日召開

他表示自己樂觀認為通膨降溫的態勢將持續下去，將比其他人想像的更快回到接近 2% 的水準。今年仍有可能降息 1 碼 (25 個基點)3 至 4 次，不過要取決於通膨表現，如果取得更大的進展，就會降的更多。

Fed 將於 1 月 28-29 日召開貨幣政策會議下周官員將進入靜默期，這次華勒的發言偏向鴿派，改變市場對川普上台後 Fed 立場預期。

目前市場普遍預估 Fed 下周貨幣政策會議上將保持利率不變，預料按兵不動的態勢會持續到今年 6 月，而且估今年僅會降息一次。但是在華勒上述談話後，交易員現在認為今年更有可能降息兩次，而第一次降息時間點可能在 5 月。

儘管如此，一些分析師觀察到強勁的零售銷售和相對較低的失業率等因素，認為 Fed 貨幣政策對經濟的限制並沒有想像中大，通膨有再次抬頭可能。

華勒針對就業市場表示，目前還沒有看到過熱或加速的情形，因此利率政策仍在發揮限制作用。