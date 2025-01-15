美去年12月核心CPI年升3.2%低於預期 美股指數期貨短線拉升
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-15 21:39
美國勞工統計局 (BLS) 周三 (15 日) 公布數據顯示，去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2.9%，符合市場預期，略高前值 2.7% ；按月來看成長 0.4%，也符合市場預期，不過略高前值 0.3%。
聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在去年 12 月年升 3.2%，低於市場預期與前值的 3.3% ；去年 12 月核心 CPI 月增 0.2%，也低於市場預期且與前值的 0.3%。
數據公布後，交易員預估 Fed 將進一步鬆綁貨幣政策，將在 7 月底之前降息，先前預測為 9 月。
市場方面，美元指數短線下挫約 60 點，現報 108.72；美元兌日元匯率跌 1% 至 156.38。美股主要指數期貨短線拉升，那斯達克 100 指數期貨漲逾 1%。現貨黃金短線拉升約 6 美元，現報每盎司 2,684.50 美元，美國 10 年期公債殖利率短線下挫，日內跌 7 個基點，現報 4.715%。歐股拉升，歐洲斯托克 50 指數漲逾 1%。
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