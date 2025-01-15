美去年12月核心CPI年升3.2%低於預期 美股指數期貨短線拉升

聯準會 (Fed) 青睞的通膨指標、剔除食品與能源成本的核心 CPI 在去年 12 月年升 3.2%，低於市場預期與前值的 3.3% ；去年 12 月核心 CPI 月增 0.2%，也低於市場預期且與前值的 0.3%。