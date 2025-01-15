IEA月報：今年石油供應過剩規模將縮小

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-15 20:04

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國際能源署 (IEA) 周三 (15 日) 公布最新月報表示，由於需求走強和供應面臨新的風險，全球石油市場今年的過剩規模可能小於先前預期。該機構還指出，美國上周宣布針對俄羅斯的新一輪制裁可能嚴重擾亂該國的石油供應鏈。

根據月報，IEA 預估今年全球石油庫存僅每日增加 72.5 萬桶，而非先前預測的每日 95 萬桶；今年全球石油需求將每日成長 105 萬桶，比去年 12 月報告中的每日 110 萬桶略有下調，最新預測讓今年平均需求水準達到每日 1.04 億桶。

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另外，今年全球石油供應成長將達到每日 180 萬桶，其中非石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 的產量占多數，為每日 150 萬桶。

截稿前，今年 3 月交割的布蘭特原油期貨上漲 0.23%，至每桶 80.10 美元；今年 2 月交割的西德州原油期貨上漲 0.30%，至每桶 77.73 美元。

IEA 月報提到，加拿大、美國北部和中部地區的天氣在去年 12 月明顯變冷，由於交易員考慮到多重供應風險，價格也獲得提振。

報告還指出，拜登政府上周宣布的全面新制裁可能「嚴重擾亂俄羅斯的石油供應和分銷鏈。如果候任總統川普上任後兌現更強硬的立場承諾，伊朗出口也可能受限。

該機構補充說，現在預測這兩種潛在損失的確切規模還為時過早，但如果損失足夠大，可能會讓 OPEC + 的其他成員國繼續實施恢復產量計畫。

IEA 石油工業和市場部門負責人 Toril Bosoni 在受訪時表示：「由於俄羅斯和伊朗的供應面臨中斷的風險，石油輸出國組織 (OPEC) 可能有空間鬆綁減產，因為他們已經表示計劃在 2025 年這樣做。」

供應危機和冬季天氣在新年伊始推高原油價格，布蘭特原油期貨本周一升至每桶 81 美元上方的 5 個月高點。

IEA 稱，寒冷的氣溫可能會影響北美的石油產量，並進一步消耗奧克拉荷馬州庫欣美國石油儲存中心本已低水位的庫存，已開發國家的石油庫存處於 2022 年 8 月以來的最低水準。

需求的緩慢成長將與 OPEC + 以外的供應成長相符。該組織今年的供應量將以每天 150 萬桶的速度成長，與 2024 年的速度相同，這將再次由美國、巴西、加拿大、蓋亞那和阿根廷等美洲類似的生產國引領。

不過如果 OPEC + 按計畫從第二季開始逐步鬆綁減產計畫，今年的全球供應過剩可能會比預期的更大。從 4 月開始，以沙烏地阿拉伯為首的 OPEC 打算每月增加約 12 萬桶 / 日的產量，但可能會在 3 月初對該計畫進行審查，然後再繼續推進。

報告顯示，去年 12 月，OPEC + 的日產量從去年 11 月的 4,140 萬桶略微增加至 4,167 萬桶，幾個成員國的日產量超過商定的目標。