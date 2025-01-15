荷蘭與美國站同一陣線 對ASML部分晶片製造設備實施新出口管制

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-15 19:26

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荷蘭政府周三公布的新規定適用荷蘭半導體設備製造商 (如艾司摩爾、ASM International NV) 生產特定量測和檢驗設備出口，並將於 4 月 1 日開始生效。

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知情人士說，儘管荷蘭的聲明沒有提及美國的出口管制，但這些措施與華府去年 12 月公布的措施一致。美國更新限制技術清單，將量測和軟體納入其中，更多主要在中國的晶片工廠因此受限。

艾司摩爾一位發言人說，預料荷蘭政府的新規不會對公司造成額外影響。去年 12 月，該公司表示，美國的最新措施將對其 2025 年的銷售產生影響，但不會影響其長期目標。

艾司摩爾是全球唯一生產尖端光刻機的生產商，這些光刻機用於生產從電動車到軍用裝備等各種高階晶片。由於美國主導的出口限制，該公司一直無法向中國出售其最先進的極紫外線光刻機 (EUV)。

去年，在拜登政府的壓力下，荷蘭政府也限制深紫外光曝光機 (DUV) 在中國的銷售。DUV 是繼 EUV 機器之後最先進的晶片製造設備。

美國政府一直以國家安全的名義，推動荷蘭和其他盟國對中國實施全面的出口管制，目的是限制中國晶片產業的發展。

艾司摩爾去年第三季在中國的銷售額為 27.9 億歐元 (29 億美元)，幾乎占其總銷售額的一半，預料今年在中國銷售額將占其總收入的 20% 左右。