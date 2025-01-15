荷蘭與美國站同一陣線 對ASML部分晶片製造設備實施新出口管制
鉅亨網編譯段智恆 2025-01-15 19:26
根據彭博周三 (15 日) 報導，荷蘭政府收緊出口管制規定，要求艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 向當局申請部分晶片生產設備出口許可證，而非向美國政府申請。
荷蘭政府周三公布的新規定適用荷蘭半導體設備製造商 (如艾司摩爾、ASM International NV) 生產特定量測和檢驗設備出口，並將於 4 月 1 日開始生效。
知情人士說，儘管荷蘭的聲明沒有提及美國的出口管制，但這些措施與華府去年 12 月公布的措施一致。美國更新限制技術清單，將量測和軟體納入其中，更多主要在中國的晶片工廠因此受限。
艾司摩爾一位發言人說，預料荷蘭政府的新規不會對公司造成額外影響。去年 12 月，該公司表示，美國的最新措施將對其 2025 年的銷售產生影響，但不會影響其長期目標。
艾司摩爾是全球唯一生產尖端光刻機的生產商，這些光刻機用於生產從電動車到軍用裝備等各種高階晶片。由於美國主導的出口限制，該公司一直無法向中國出售其最先進的極紫外線光刻機 (EUV)。
去年，在拜登政府的壓力下，荷蘭政府也限制深紫外光曝光機 (DUV) 在中國的銷售。DUV 是繼 EUV 機器之後最先進的晶片製造設備。
美國政府一直以國家安全的名義，推動荷蘭和其他盟國對中國實施全面的出口管制，目的是限制中國晶片產業的發展。
艾司摩爾去年第三季在中國的銷售額為 27.9 億歐元 (29 億美元)，幾乎占其總銷售額的一半，預料今年在中國銷售額將占其總收入的 20% 左右。
該公司執行長福克 (Christophe Fouquet) 在去年 10 月接受彭博採訪時表示，美國對艾司摩爾進一步限制向北京銷售半導體技術的壓力可能會增加。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇