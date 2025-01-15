〈財報〉摩根大通上季淨利大增五成 今年全年NII展望保守

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-15 21:24

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摩根大通 (JPMorgan Chase) 周三 (15 日) 美股盤前公布去年第四季與全年財報，由於受惠貸款活動激增、不良貸款撥備減少以及非利息支出下降，上季獲利年增五成、營收年增一成雙雙繳出亮眼佳績，打敗華爾街分析師預期。然而，該季利息淨收益下滑且全年展望保守，盤前股價在財報公布衝高後回落。

摩根大通早盤股價在財報公布後回落，受到上季 NII 下滑以及全年展望保守影響。

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截稿前，摩根大通盤前股價漲幅收斂至 0.4%。

具體來看，摩根大通去年第四季 (截至 12/31) 營收年增 10% 至 437.4 億美元，優於分析師預估的 417.3 億美元、淨利大增 50% 至 140 億美元，合美股 4.81 美元，輕鬆打敗分析師預估的 4.11 美元，遠超去年同期的 93 億美元或每股 3.04 美元，也高於去年第三季的 129 億美元。

圖：摩根大通財報

值得注意的是，摩根大通該季利息淨收益 (Net Interest Income, NII) 年減 3% 至 234.7 億美元，為 2021 年以來首次年增幅下滑，不過仍比 StreetAccount 分析師預期高出約 4 億美元。

展望未來，該行預估 2025 會計年度全年 NII 約 940 億美元，雖然高於分析師預估的 910 億美元，但扣除市場因素的全年 NII 約 900 億美元，低於去年的 924 億美元，分析認為預測太過保守。

去年第四季營收按業務劃分，商業和投資銀行業務營收年增 17.5% 至 176 億美元，比去年第三季 8% 增幅顯著成長，為該行迄今為止成長速度最快的業務部門；消費者和社區銀行業務營收年增 1.5% 至 183.6 億美元、資產和財富管理業務收入年增 13.4% 至 57.8 億美元。

摩根大通去年第四季 CIB 業務成長量眼。圖：摩根大通財報

除此之外，摩根大通去年第四季新增貸款 135 萬筆，不僅高於去年同期的 132 萬筆，也超車去年第三季的 134 萬筆；非利息支出總額自去年同期的 244.5 億美元降至 227.6 億美元，不過比去年第三季的 226 億美元略有增加；不良貸款撥備自去年同期的 27.6 億美元降至 26.3 億美元，也低於去年第三季的 31.1 億美元。

按全年來看，摩根大通 2024 會計年度全年淨利報 585 億美元，遠超 2023 年全年的 496 億美元、營收報 1,806 億美元，也高於 2023 年全年的 1,624 億美元、NII 報 931 億美元，高於 2023 年全年 897 億美元。

圖：摩根大通財報

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 周三在聲明中表示，美國經濟一直很有彈性，但兩大風險仍在，當前和未來的支出需求可能會導致通膨，因此通膨可能還會持續一段時間。此外，地緣政治形勢仍是二戰以來最危險、最複雜的。