Fed傳聲筒：去年12月CPI報告憂喜參半 利率仍將按兵不動

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-16 01:00

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《華爾街日報》資深記者、「聯準會傳聲筒」Nick Timiraos 周三 (15 日) 表示，去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 報告對 Fed 暫停降息的前景幾乎沒有產生影響，憂喜參半的數據無法指明通膨發展方向，預料本月利率仍按兵不動，需要更多數據才能確定下一步行動。

美國勞工統計局 (BLS) 公布數據顯示，去年 12 月 CPI 年升 2.9%，符合經濟學家預期，不過創下去年 7 月以來新高。報告還顯示，當月食品和汽油價格推動 CPI 近一年內最大單月漲幅。

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不過去年 12 月核心 CPI 月增率僅成長 0.2%，低於市場預期與前值，為半年以來首降，此前已連續 4 個月成長 0.3%。多數經濟學家認為，核心 CPI 數據更能反映潛在通膨趨勢。

Timiraos 認為，穩健的就業數據，加上通膨改善的跡象喜憂參半，讓 Fed 官員在看到當前利率水準能夠有效抑制通膨的更多證據之前，1 月仍準備按兵不動。

今年以來，投資人對 Fed 可能的政策走向感到困惑：央行是否會在今年春季降息？是否全年都不會降息？甚至下一步是否可能升息？Timiraos 表示，最新的通膨數據並未對這些問題的答案產生實質影響。

他說，數據既未顯示通膨重新加速，從而削弱未來降息的理由，也未顯示價格壓力正在迅速緩解。對於處於觀望狀態的 Fed 來說，還需要幾個月的更多數據才能決定下一步政策行動。

另有分析認為，儘管 CPI 的回落受市場歡迎，但 Fed 官員需要看到在連續幾個月升溫後出現一系列疲軟數據，才能確信通膨已恢復降溫進展。持續的物價壓力導致全球債券市場出現嚴重拋售，並加劇投資人對 Fed 去年年底過快放鬆政策的擔憂。

這份通膨報告再加上上周強勁的就業報告，市場普遍預估決策者將在本月稍晚的貨幣政策會議上維持利率不變，不過交易員將今年 Fed 首次降息時間從先前預測的 9 月提前至 7 月。