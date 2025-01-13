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〈台股盤前要聞〉元月行情轉頭空、台積電去年營收刷新高、蔡明興看台股波濤洶湧

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 06:18

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台股盤前要聞。(圖：shutterstock)

1/13 台股盤前要聞

1. 台股 10 日尾盤急殺使終場指數以 23011.86 點作收，下跌 69.27 點或 0.3%，守住 2 萬 3 但痛失季線，日 K 線連四黑，成交值 3321.67 億元；三大法人合計賣超 248 億元，連續三天同站賣方，外資賣超 171.93 億元，元月以來操作轉為賣超 70.83 億元，單日調節鴻海 (2317-TW)2.22 萬張，連三天外資賣超鴻海高達 42173 張。


2. 台北股匯 10 日震盪收黑，新台幣兌美元匯率再度面臨 33 元關卡保衛戰，外資維持匯出步調，但量能明顯萎縮，終場以 32.964 元作收，貶值 2.4 分，為連 3 貶，續創近 9 年來的收盤新低，台北及元太外匯市場總成交值僅 15.69 億美元。

3. 台塑四寶 12 月合計營收 1,193 億元；第四季四寶稅後純益表現有所改善，南亞、台塑化、台塑同步轉盈，台化則是虧損收斂；全年度部分，台化指出，由於原料價格上漲以及同業競爭，四寶合計獲利較去年同期大幅下滑，其中台化獲利年減高達 9 成。

4. 富邦集團 11 日盛大舉辦謝年會，富邦金 (2881-TW) 董事長蔡明興談及全球總經情勢，他認為，川普 2.0 時代有很多的不可預測性，「是滿大的一隻黑天鵝」，富邦會非常審慎的來因應美國新政策；2025 年股市挑戰也較多，除了基期墊高外，雖然川普態度偏多，但其言論經常牽動股市震盪，他以「波濤洶湧」來形容 2025 年，上上下下、波動較大。

5. 台積電 (2330-TW)(TSM-US ) 2024 年 12 月營收新台幣 2,781 億 6,300 萬元，月增 0.8%，年增 57.8%，第四季合併營收 8,684 億 6100 萬元，季增 14.32%，年增 38.84%，累計 2024 年全年營收 2 兆 8,943 億 800 萬元，年增 33.9%；受惠 AI 晶片需求延續，台積電 12 月營收續寫次高，全年也同步創高，年增超過 3 成。

6. 14 家上市金控 2024 年自結獲利出爐，12 月合計稅後純益約 265 億元，月減 23%，主要因金控旗下壽險普遍表現不佳，不過，全體金控全年仍舊豪賺 5979.8 億元，改寫歷史新高紀錄，雙雄合計賺進逾 2600 億元，占全體金控獲利約 44%，其中，富邦金不僅大賺超過一股本，更是連 16 年蟬聯每股獲利王。

7. 上海航交所 10 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周大跌 214.49 點至 2,505.17 點，跌幅達 8.56%，中止連六周漲勢，四大主要航線全面下滑，其中以歐洲線跌幅最重，每 20 呎櫃（TEU）運價下跌 411 美元至 2,440 美元，周跌幅達 14.42%。

〈台股盤後〉殺尾盤收跌 69 點失季線但守住 2 萬 3 周線漲 103 點

外資元月操作轉賣 連續 3 天賣超 623 億元並趁機出脫鴻海 4.2 萬張

〈台幣〉量縮小貶險守 33 元關續創近 9 年新低 周線連 5 黑

〈富邦謝年會〉蔡明興：川普 2.0 是滿大的黑天鵝 2025 股市「波濤洶湧」

〈上銀尾牙〉卓文恒看好美國市場 力拚 2025 營收、獲利持續成長

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14 家金控 2024 獲利一表看！豪賺近 5980 億元締新猷 雙雄賺走近半

2 因素干擾... 法人估台股維持箱型格局 川普新關稅政策待觀察

和碩 Q4 營收季增 11.14% 去年營收連 11 年登兆元大關

大同 12 月營收迎來電子出貨潮寫近半年新高 受基期高影響年減 3 成

聯發科 Q4 營收超越財測 全年 5305 億元年增 22.41% 登次高

台積電去年 Q4 營收 8685 億元飛越財測高標 全年 2.89 兆元刷新高

中鋼去年營收 3605 億元年減 0.8% Q1 淡季展望保守

〈航運指數〉SCFI 大跌 8.56% 中止連 6 漲 歐洲線跌幅最重達 14.42%

台塑四寶除台化外 Q4 均小賺 去年全年僅台塑 EPS 虧 0.2 元

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