〈台股盤前要聞〉元月行情轉頭空、台積電去年營收刷新高、蔡明興看台股波濤洶湧

鉅亨網新聞中心 2025-01-13 06:18

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1/13 台股盤前要聞

1. 台股 10 日尾盤急殺使終場指數以 23011.86 點作收，下跌 69.27 點或 0.3%，守住 2 萬 3 但痛失季線，日 K 線連四黑，成交值 3321.67 億元；三大法人合計賣超 248 億元，連續三天同站賣方，外資賣超 171.93 億元，元月以來操作轉為賣超 70.83 億元，單日調節鴻海 (2317-TW)2.22 萬張，連三天外資賣超鴻海高達 42173 張。

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2. 台北股匯 10 日震盪收黑，新台幣兌美元匯率再度面臨 33 元關卡保衛戰，外資維持匯出步調，但量能明顯萎縮，終場以 32.964 元作收，貶值 2.4 分，為連 3 貶，續創近 9 年來的收盤新低，台北及元太外匯市場總成交值僅 15.69 億美元。

3. 台塑四寶 12 月合計營收 1,193 億元；第四季四寶稅後純益表現有所改善，南亞、台塑化、台塑同步轉盈，台化則是虧損收斂；全年度部分，台化指出，由於原料價格上漲以及同業競爭，四寶合計獲利較去年同期大幅下滑，其中台化獲利年減高達 9 成。

4. 富邦集團 11 日盛大舉辦謝年會，富邦金 (2881-TW) 董事長蔡明興談及全球總經情勢，他認為，川普 2.0 時代有很多的不可預測性，「是滿大的一隻黑天鵝」，富邦會非常審慎的來因應美國新政策；2025 年股市挑戰也較多，除了基期墊高外，雖然川普態度偏多，但其言論經常牽動股市震盪，他以「波濤洶湧」來形容 2025 年，上上下下、波動較大。

5. 台積電 (2330-TW)(TSM-US ) 2024 年 12 月營收新台幣 2,781 億 6,300 萬元，月增 0.8%，年增 57.8%，第四季合併營收 8,684 億 6100 萬元，季增 14.32%，年增 38.84%，累計 2024 年全年營收 2 兆 8,943 億 800 萬元，年增 33.9%；受惠 AI 晶片需求延續，台積電 12 月營收續寫次高，全年也同步創高，年增超過 3 成。

6. 14 家上市金控 2024 年自結獲利出爐，12 月合計稅後純益約 265 億元，月減 23%，主要因金控旗下壽險普遍表現不佳，不過，全體金控全年仍舊豪賺 5979.8 億元，改寫歷史新高紀錄，雙雄合計賺進逾 2600 億元，占全體金控獲利約 44%，其中，富邦金不僅大賺超過一股本，更是連 16 年蟬聯每股獲利王。