〈富邦謝年會〉蔡明興：川普2.0是滿大的黑天鵝 2025股市「波濤洶湧」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-11 19:49

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富邦集團今 (11) 日盛大舉辦謝年會，富邦金 (2881-TW) 董事長蔡明興談及全球總經情勢，他認為，川普 2.0 時代有很多的不可預測性，「是滿大的一隻黑天鵝」，富邦會非常審慎的來因應美國新政策；2025 年股市挑戰也較多，除了基期墊高外，雖然川普態度偏多，但其言論經常牽動股市震盪，他以「波濤洶湧」來形容 2025 年，上上下下、波動較大。

2024 年 14 家金控獲利創新高，媒體問及如何看待 2025 年的金融業景氣，蔡明興認為，今年相比去年挑戰性更高，因為台股已經漲了近 30%，美國也漲很多，股市若要像去年這麼好，比較不容易。

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川普即將上任，蔡明興直言，美國總統應該是最大的變數，因為他最近的發言非常出人意料，要用武力來拿下格陵蘭、要合併加拿大等，這些都是針對盟友，因此，看起來好像美國沒有一個盟友，所有的盟友都變成他的敵人，希望他只是講講，只是一個溝通協調的說法而已，不會真正去攻打北約等盟友，這是非常不好的事。

蔡明興進一步指出，可看得出中間變數很大，無論是對地緣政治、經濟、財政政策或關稅，會有很多的不可預測性，直言「這是滿大的一隻黑天鵝」，非常審慎的來因應美國的新政策。

談及聯準會今年轉向緩降息，蔡明興說，預期美元還是維持強勢，台美利差縮小幅度不多，除非台灣利率也漲，也不是不可能，因為目前種種因素，像是房貸吸走太多銀行資金。

至於今年股市的變數，蔡明興認為，因為基期已經很高了，挑戰性也比較高，像是台積電去年股價漲很多了，漲幅貢獻大盤不少，不能全部都靠台積電，除非今年其他的次產業也可以補漲一下，股市才有機會上漲，也不是不可能發生。

媒體追問川普上任後對於股市的影響，蔡明興說，雖然他的態度是比較偏多的，但因為有時候他的政策或言論很容易造成股市波動，預期明年可能是會上上下下，波動會比較大。

蔡明興於謝年會開場致詞表示，回顧 2024 年，全球經濟仍受到國際通貨膨脹、能源危機、緊張的地緣政治影響，跌宕起伏，每項因素對金融業都是巨大挑戰。但富邦金控仍創造了卓越的獲利表現，以稅後純益 1511.6 億元的歷史新高紀錄，連續第 16 年蟬聯台灣金控業每股盈餘獲利王，各子公司持續維持穩健發展，提供優質的金融產品與客戶服務。