中鋼去年營收3605億元年減0.8% Q1淡季展望保守

展望營運，中鋼董事長黃建智表示，第一季因農曆新年、工作天數減少，本來就是鋼鐵業傳統淡季，加上目前中國內需疲弱、川普將於 1 月 20 日上任美國總統等因素，使得下游拉貨較為謹慎觀望，對首季展望也較保守。

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黃建智進一步指出，雖然中國大陸 1 月上旬鋼材社會庫存維持近五年低檔，但並未見到農曆年前回補庫存的拉貨，顯現中國鋼鐵需求不振，年後的補庫需求也有待觀察，目前中鋼預估首季出貨目標約 255-260 萬噸，較去年同期 288 萬噸下滑。