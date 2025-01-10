中鋼去年營收3605億元年減0.8% Q1淡季展望保守
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-10 16:25
中鋼 (2002-TW) 今 (10) 日公告去年 12 月營收 296.32 億元，月增 2.1%、年增 0.5%，連續 4 個月成長；第四季營收 865.93 億元，季增 1.1%、年減 2%；2024 全年營收 3605.35 億元，年減 0.8%。
展望營運，中鋼董事長黃建智表示，第一季因農曆新年、工作天數減少，本來就是鋼鐵業傳統淡季，加上目前中國內需疲弱、川普將於 1 月 20 日上任美國總統等因素，使得下游拉貨較為謹慎觀望，對首季展望也較保守。
黃建智進一步指出，雖然中國大陸 1 月上旬鋼材社會庫存維持近五年低檔，但並未見到農曆年前回補庫存的拉貨，顯現中國鋼鐵需求不振，年後的補庫需求也有待觀察，目前中鋼預估首季出貨目標約 255-260 萬噸，較去年同期 288 萬噸下滑。
中鋼去年 12 月出貨 89.1 萬噸，略優於原先預估的 88 萬噸，也較前月的 85 萬噸成長，第四季出貨 257 萬噸、2024 全年出貨 1082 萬噸。
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