〈英業達旺年會〉英業達赴美設廠？蔡枝安透露德州是評估首選
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-12 18:20
英業達 (2356-TW) 今 (12) 日舉辦 50 周年旺年會，針對美國新任總統川普即將就職，可能帶來的關稅問題，總經理蔡枝安表示，過去英業達在墨西哥、泰國、捷克、中國等地皆有布局，可以分散風險，同時也透露，若要到美國設廠，德州會是評估的首選。
蔡枝安表示，過去一兩年英業達持續拓展生產基地，墨西哥廠有筆電、PC、車用及伺服器產品；泰國方面，伺服器新廠已在去年 10 月完工，原先就有生產的筆電，今年也會有新廠房完工。
個人電腦事業群副總尹福明也表示，要持續觀察川普上任後的關稅政策影響，而英業達筆電的生產基地包括中國、泰國以及墨西哥，其中今年會加大對泰國廠的投資，目前泰國廠筆電已經開始出貨，且正在建置新廠，預計年底完工，產能則與中國重慶廠相當，一年約可生產 2000 萬台。
蔡枝安認為，目前川普上任後的關稅政策尚未確定，不過英業達已在墨西哥、泰國、捷克、中國及台灣等地布局，認為川普不可能對每個地方都課稅，因此可以分散風險。
至於是否至美國設廠，蔡枝安則透露，雖然目前還沒有定調，也要觀察川普課稅政策，但最可能的地方是德州，因為德州距離墨西哥廠較近，且電力也相對充足。
蔡枝安進一步說明，對於後段組裝來說，最重要的就是電力來源充足，生產線的架設並不是那麼難的事情，因此選定地點後，若重新架設相關電力設備的話，建廠則需半年以上的時間，不過如果已有穩定電力，設廠相對容易。
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