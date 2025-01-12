2因素干擾... 法人估台股維持箱型格局 川普新關稅政策待觀察

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-12 10:20

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美國 CES (消費電子展) 掀起市場關注，近期盤面圍繞在 AI 主軸，相關主題各有表現，不過，美國新任總統川普即將於元月 20 日上任，加上農曆年節逼近，受不確定因素影響，壓抑市場氛圍，台股漲多拉回、失守季線，預期大盤仍將維持箱型格局，可關注周四 (16 日) 登場的台積電 (2330-TW) 法說釋出的訊息，至於川普新關稅政策，法人認為還需要時間觀察，預期中短期影響台企有限。

就題材面來看，安聯投信台股團隊表示，儘管盤面資金輪動快速，部分漲多族群面臨獲利調節壓力，部分受惠低基期因素或具成長利基等題材，則相繼受到部分資金所青睞，整體來說，大盤主題仍圍繞在 AI 相關主題、但多空表現差異大。

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安聯投信台股團隊表示，2025 年 AI 有望維持高速成長趨勢。以 CoWos 題材為例，根據調研資料顯示，由於人工智慧 AI 晶片都需要 CoWoS 先進封裝，市場預期 2025 年 CoWoS 產能依然供不應求。2024 年底 CoWoS 月產能約 3.8 萬片，預估今年至少倍增，AI 供應鏈產值有望同步成長。

展望後市，安聯投信表示，美國新任總統川普政府政策、地緣政治、歐洲政治變局，都將是牽動 2025 年全球市場重要因子；預期川普政策不會改變經濟趨勢，但可能讓成長更集中在美國；國際貨幣基金 (IMF) 預估 2025 年主要經濟體為正成長，全球經濟仍可望正向表現，但需留意川普上任後政策措施對全球經濟各區表現的影響。

安聯投信台股團隊表示，2024 年 AI 帶動台灣總企業獲利復甦回升，2025 年獲利表現有望受惠於企業獲利表現；針對美國新任總統即將上任的影響，預期新總統關稅政策推動方向仍有待觀察，中短期對台股企業影響應有限。