大同12月營收迎來電子出貨潮寫近半年新高 受基期高影響年減3成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-10 17:34
大同 (2371-TW) 今 (10) 日公告 2024 年營收 42.8 億元，2023 年同期認列大同莊園二期以及台電冬山案收入墊高基期，使得 2024 年 12 月營收年減約 3 成。
大同 2024 年 12 月營收 42.8 億元，月增 5.76%，年減 31.59%；累計 2024 全年營收 474.78 億元，年增 5.71%。大同說明，12 月受惠電子代工事業客戶年底迎出貨潮，12 月營收呈現月增，單月營收連續 3 月正成長，寫近半年新高。
大同電力事業群中，包括馬達、電纜、節能空調事業去年 12 月表現亮眼，較 2023 年同期年增雙位數。馬達部分，年底馬達適逢電子大廠擴廠需求，外銷則有北美大型、中型及小型馬達出貨加持，營收攀升 3 成，樂觀看 2025 年北美、澳洲、東協等市場。
大同進一步說明，電纜事業方面，受惠台電產線滿載，訂單能見度看到 2027 年，同時持續衝刺公共工程、集合住宅、廠辦的線纜商機。另外，節能空調 12 月營收年增逾 4 成，主因為電價上漲，推升節能商品需求，廠辦、賣場等大型空間更換空調設備商機熱絡。
電力事業 2024 年全年營收年增 12%，大同看好 2025 年有望維持雙位數成長態勢，今年重電事業中，電力變壓器產能滿載，觀音新廠則力拚第一季投產，以爭取台電強韌電網釋出的訂單，並助力公司衝刺北美變壓器市場商機。
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