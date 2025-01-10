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台積電去年Q4營收8685億元飛越財測高標 全年2.89兆元刷新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-10 13:48

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台積電示意圖。(鉅亨網資料照)

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (10) 日公布 2024 年 12 月營收新台幣 2,781 億 6,300 萬元，月增 0.8%，年增 57.8%，第四季合併營收 8,684 億 6100 萬元，季增 14.32%，年增 38.84%，累計 2024 年全年營收 2 兆 8,943 億 800 萬元，年增 33.9%；受惠 AI 晶片需求延續，台積電 12 月營收續寫次高，全年也同步創高，年增超過 3 成。

台積電原預估，第四季營收 261-269 億美元，以美元兌新台幣 32 元匯率推算，新台幣營收為 8352-8608 億元，實際則達 8684 億元，飛越財測高標。


法人預估，台積電今年第一季受惠 AI 晶片需求續強，加上調漲 3/5 奈米製程與 CoWoS 報價效益發酵，首季營收可望持平上季新高水準，營運淡季不淡。

法人指出，台積電 4 奈米受惠 AI 晶片需求續強，加上蘋果 (AAPL-US) 的自製數據晶片加持，首季 5 奈米與 4 奈米產能利用率將進一步上升，3 奈米則受惠客戶升級需求，產能利用率也維持高檔。

針對報價，法人看好，台積電 3 奈米與 5 奈米家族報價提高 3 至 7%，CoWoS-S 報價則提高 25%，CoWoS-L 價格又高於 CoWoS-S 約 50-60%，因此看好台積電整體平均單價將進一步上揚，有助抵消成本升高與海外據點擴張的負面影響。

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