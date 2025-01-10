〈上銀尾牙〉卓文恒看好美國市場 力拚2025營收、獲利持續成長

鉅亨網記者陳于晴 台中 2025-01-10 19:32

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上銀 (2049-TW) 集團今 (10) 日盛大舉行尾牙宴，董事長卓文恒受訪時指出，對於 2025 年產業市況，公司維持審慎樂觀態度，持續看好半導體及 AI 機器人相關應用，隨著川普即將上任，他對美國市場表現也高度期待，2025 年目標期望營收、獲利繼續挑戰成長。

提及產業是況，卓文恒表示，就現階段來看，大家都在等川普上任，尤其是大陸市場，大多抱持觀望態度，因此，一、二月產業市況看起來還不準，歐美國家歡慶耶誕、跨年假期，華人則有農曆春節，工作天數較少，預估要到三月之後才會比較明朗。



卓文恒指出，今年集團維持審慎樂觀態度，在樂觀的部分，因為很多新的機電產品還是會較前一年度成長，例如晶圓機器人、醫療設備、迴轉工作台等，以及大銀直驅馬達、驅動器等。

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卓文恒表示，整體來說，仍是最看好半導體部分，包括半導體自動化、大型設備、基礎建設、甚至是航太產業。

若以地區別來看，卓文恒認為，因為川普強調美國製造、美國優先，預期美國市場未來滿有機會，若是川普真的進一步把墨西哥、加拿大、越南的關稅拉起來，那麼未來要做美國的生意，勢必會考慮要在美國設廠；歐洲持平看待；大陸地區偏向觀望；日本方面，去年工具機產業小幅成長，因此，日本今年還是有機會成長。

上銀是否考慮在美國擴大布局？卓文恒說，會思考一些機電的產品，包括機器人等，如何進一步與其他產業整合，提供在地服務，不僅限於美國市場，其他地區亦是如此。