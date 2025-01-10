〈航運指數〉SCFI大跌8.56%中止連6漲 歐洲線跌幅最重達14.42%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-10 20:23

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上海航交所今 (10) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周大跌 214.49 點至 2,505.17 點，跌幅達 8.56%，中止連六周漲勢，四大主要航線全面下滑，其中以歐洲線跌幅最重。

歐洲線運價跌幅最大，每 20 呎櫃（TEU）運價下跌 411 美元至 2,440 美元，周跌幅達 14.42%。地中海線每 20 呎櫃運價下跌 270 美元至 3,477 美元，周跌 7.21%。

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美國線方面，受美東碼頭罷工警報解除影響，運價失去支撐。上海到美西每 40 呎櫃（FEU）運價下跌 315 美元至 4,682 美元，週跌 6.3%；到美東每 40 呎櫃運價下跌 189 美元至 6,229 美元，週跌 2.94%。

至於近洋線方面，遠東到東南亞每 TEU 較前週下跌 91 美元至 564 美元，跌幅 13.89%；遠東到日本關西、關東及韓國航線運價分別下跌 12 美元、9 美元及 2 美元。