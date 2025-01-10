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外資元月操作轉賣 連續3天賣超623億元並趁機出脫鴻海4.2萬張

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-10 17:18

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外資元月操作轉賣 連續3天賣超623億元並趁機出脫鴻海4.2萬張。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股今 (10) 日由光學元件族群先發擔任帶動人氣指標，但尾盤急殺使終場指數以 23011.86 點作收，下跌 69.27 點或 0.3%，守住 2 萬 3 但痛失季線，日 K 線連四黑，成交值 3321.67 億元；三大法人合計賣超 248 億元，連續三天同站賣方，外資今天賣超 171.93 億元，元月以來操作轉為賣超 70.83 億元，單日調節鴻海 (2317-TW)2.22 萬張，連三天外資賣超鴻海高達 42173 張。

今天新台幣兌美元匯率以 32.964 元作收、貶值 2.4 分，成交金額 11.35 億美元。上午新台幣以 32.910 元開出，盤中最高 32.906 元，最低 32.996 元。


三大法人今天在現貨市場，外資賣超 171.93 億元，投信賣超 9.07 億元，自營商賣超 67 億；投信賣超 9.07 億元，三大法人合計賣超 248 億元，在期貨市場方面，外資今天期貨交易口數淨額爲空單 948 口，未平倉合約口數爲 41948 口。

今天在集中市場外資買超較多的個股爲，寶成、華航、陽明、神達、長榮航、華邦電、中石化、金像電、中 工、萬海；今天在集中市場外資賣超較多的個股爲，國泰金、凱基金、鴻海、群創、中信金、友達、富邦金、永豐金、彰銀、緯創。

今天在集中市場投信買超較多的個股爲，群益證、彰銀、裕民、華南金、上海商銀、慧洋 - KY、中信金、長榮航、億光、台新金；今天在集中市場投信賣超較多的個股爲，陽明、寶成、華航、遠百、台灣高鐵、亞泥、金像電、奇鋐、中鼎、中鴻。

今天在集中市場自營商買超較多的個股爲，華南金、永豐金、元大金、仁寶、上海商銀、正新、聯電、亞泥、兆豐金、大成鋼。今天在集中市場自營商賣超較多的個股爲，新光金、群創、凱基金、大同、同欣電、富邦金、彰銀、華通、瑞軒。

資深證券分析師黃漢成指出，台股今天在所有發行公司都將完成 2024 年全年營收發布，距離春節封關還有 8 個交易日，預估台股維持高檔震盪，AI 及機器人概念股仍將是市場重心，下周有台積電的法說及黃仁勳的來台等重點值得關注。

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鴻海三大法人外資期貨現貨

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