外資元月操作轉賣 連續3天賣超623億元並趁機出脫鴻海4.2萬張

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-10 17:18

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台股今 (10) 日由光學元件族群先發擔任帶動人氣指標，但尾盤急殺使終場指數以 23011.86 點作收，下跌 69.27 點或 0.3%，守住 2 萬 3 但痛失季線，日 K 線連四黑，成交值 3321.67 億元；三大法人合計賣超 248 億元，連續三天同站賣方，外資今天賣超 171.93 億元，元月以來操作轉為賣超 70.83 億元，單日調節鴻海 (2317-TW)2.22 萬張，連三天外資賣超鴻海高達 42173 張。

今天新台幣兌美元匯率以 32.964 元作收、貶值 2.4 分，成交金額 11.35 億美元。上午新台幣以 32.910 元開出，盤中最高 32.906 元，最低 32.996 元。

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三大法人今天在現貨市場，外資賣超 171.93 億元，投信賣超 9.07 億元，自營商賣超 67 億；投信賣超 9.07 億元，三大法人合計賣超 248 億元，在期貨市場方面，外資今天期貨交易口數淨額爲空單 948 口，未平倉合約口數爲 41948 口。

今天在集中市場外資買超較多的個股爲，寶成、華航、陽明、神達、長榮航、華邦電、中石化、金像電、中 工、萬海；今天在集中市場外資賣超較多的個股爲，國泰金、凱基金、鴻海、群創、中信金、友達、富邦金、永豐金、彰銀、緯創。

今天在集中市場投信買超較多的個股爲，群益證、彰銀、裕民、華南金、上海商銀、慧洋 - KY、中信金、長榮航、億光、台新金；今天在集中市場投信賣超較多的個股爲，陽明、寶成、華航、遠百、台灣高鐵、亞泥、金像電、奇鋐、中鼎、中鴻。

今天在集中市場自營商買超較多的個股爲，華南金、永豐金、元大金、仁寶、上海商銀、正新、聯電、亞泥、兆豐金、大成鋼。今天在集中市場自營商賣超較多的個股爲，新光金、群創、凱基金、大同、同欣電、富邦金、彰銀、華通、瑞軒。