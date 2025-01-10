〈台股盤後〉殺尾盤收跌69點失季線但守住2萬3 周線漲103點

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-10 14:26

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台股大盤在今 (10) 日由前股王大立光 (3008-TW) 擔任帶動人氣指標角色，雖然今天爲周末，加上市場金主可能在假期前的收回資金，尾盤大盤指數一度翻紅後下殺，指數以 23011.86 點作收，下跌 69.27 點或 0.3%，守住 2 萬 3 但痛失季線，日 K 線連四黑，成交值 3321.67 億元，大盤周線收黑留上影線，但全周上漲 103.56 點或 0.45%。

而台積電 (2330-TW) 在盤後公布 2024 年 12 月合併營收 2781.63 億元、月增 0.8%，年增 57.8%。雖然有外資券商看淡台積電表現，但台積電股價今天以平盤價 1100 元作收。

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市場專家指出，台股距離春節封關還有 8 個交易日，預估台股維持高檔震盪，AI 及機器人概念股仍將是市場重心。

台股翻黑走跌，加上美元指數小幅走揚，台幣兌美元早盤帶量走貶，中午則小幅貶值 1.6 分，暫收 32.956 元。據台北外匯經紀公司報價，10 日早盤台幣兌美元貶值 1.6 分，暫收 32.956 元，區間在 32.906-32.965 元，成交 6.6 億美元。

台北股市今天早盤以 23067.46 點開出，最高爲 23202.25 點，最低 22989.67 點，大盤指數以 23011.86 點作收，下跌 69.27 點或 0.3%，日 K 線連四黑，成交值 3321.67 億元，收盤電子股收黑，下跌 0.15%，占大盤成交比重 67.56%，航運股收盤上漲 0.95%，占大盤成交比重 4.74%，金融股下跌 1.32%，占大盤成交比重 5.26%。

台股權值股台積電今天收盤價報 1100 元，但鴻海 (2317-TW) 表現不振，收盤下跌 1.5 元或 0.82%，收盤價報 181.5 元，但大立光及聯發科 (2454-TW) 收盤上漲。並且大立光收盤上漲 155 元或 5.97%，收在 2750 元，站上所有均線。玉晶光 (3406-TW) 也上漲 5 元以 471 元作收。