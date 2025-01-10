台塑四寶除台化外Q4均小賺 去年全年僅台塑EPS虧0.2元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-10 20:04

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台塑集團今（10）日公布台塑四寶 12 月及第四季財報，四寶 12 月合計營收 1,193 億元；第四季四寶稅後純益表現有所改善，南亞、台塑化、台塑同步轉盈，台化則是虧損收斂；全年度部分，台化指出，由於原料價格上漲以及同業競爭，四寶合計獲利較去年同期大幅下滑，其中台化獲利年減高達 9 成。

台塑四寶 2024 年合計營收 1.47 兆元，年減 1.5%，稅後純益 82.1 億元，年減 72%。

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台化 (1326-TW) 去年 12 月營收 273.1 億元，月增 0.2%、年減 4.8%；第四季營收 812.9 億元，季減 6.5%，營業虧損 8.7 億元，較上季虧損放大，稅後虧損 10.7 億元，較上季虧損收斂，每股虧損 0.19 元。

台化去年累計全年營收 3,486.1 億元，年增 4.8%，營業虧損 15.6 億元，較去年同期收斂；稅後純益 3.7 億元，年減 95.6%，每股盈餘 0.06 元。

台化指出，雖然本公司第四季歲修廠數比第三季減少，開工率提高，產銷量增加，但原料乙、丙烯成本維持高價，且同業新增產能陸續投產，市場供過於求，拖累行情，致本業持續虧損。

台塑 (1301-TW) 去年 12 月營收 164.5 億元，月減 9.4%、年增 9.4%；第四季營收 503.3 億元，季減 0.3%，營業虧損 13.8 億元，較上季收斂；稅後純益 2.3 億元，較上季由虧轉盈，每股純益 0.04 元。

台塑去年累計全年營收 2,000.4 億元，年增 0.5%，營業虧損 41.6 億元，較去年轉虧；稅後虧損 12.7 億元，較去年獲利 73.4 億元轉虧，每股虧損 0.2 元。

台塑表示，配合液碱客戶船期安排，10 月部分訂單延至 11 月交運，12 月交運量恢復正常，加上 AN 廠安排歲修，產銷量減少；全年度受惠寧波 PDH 廠於 2024 年初投產，原料丙烯供應充足，加上第四季成功開發太陽能封裝膜料，並拓展亞洲市場。

台塑化 (6505-TW)12 月合併營收 521.2 億元，月增 1.7%、年減 5.8%；第四季營收 1,488.2 億元，季減 14.1%，營業虧損 2.5 億元，較上季虧損收斂；稅後純益 12.6 億元，較上季由虧轉盈，每股純益 0.13 元。

台塑化去年累計全年營收 6,638.2 億元，年減 6.8%，營業虧損 6.4 億元，較去年獲利 154 億元轉虧；稅後純益 57.8 億元，年減 73.6%，每股純益 0.62 元。

台塑石化表示，第四季煉油事業受第一套常壓蒸餾單元及第一套重油加氫脫硫單元執行定檢天數增加影響，加上 12 月延遲結焦單元安排加熱爐爐管除焦影響，產品銷售量 38,552 千桶，較第三季減少 5,724 千桶。烯烴事業方面，平均產能利用率 53.2%，較上季增加 6.5%，產品銷售量 102.9 萬噸，較上季增加 4.9 萬噸。

南亞 (1303-TW)12 月合併營收 234.3 億元，月增 6.7%、年增 15.2%；第四季營收 681.6 億元，季增 2.6%，營業虧損 2 億元，較上季由盈轉虧；稅後盈餘 2.8 億元，季增 324%，每股純益 0.04 元。

南亞去年累計全年營收 2,596.2 億元，年減 0.1%，營業利益 5.1 億元，年減 74.3%；稅後純益 33.2 億元，年減 47.4%，每股純益 0.42 元。