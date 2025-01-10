14家金控2024獲利一表看！豪賺近5980億元締新猷 雙雄賺走近半

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-10 15:58

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14 家上市金控 2024 年自結獲利出爐，12 月合計稅後純益約 265 億元，月減 23%，主要因金控旗下壽險普遍表現不佳，不過，全體金控全年仍舊豪賺 5979.8 億元，改寫歷史新高紀錄，雙雄合計賺進逾 2600 億元，占全體金控獲利約 44%，其中，富邦金不僅大賺超過一股本，更是連 16 年蟬聯每股獲利王。

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觀察 14 家金控去年 12 月單月獲利情形，由於多家壽險轉為虧損，包括國壽、凱壽、台壽等，因而拖累金控表現，其中，國泰金是唯一單月轉虧的金控，不過，富邦人壽相對持穩，帶動金控單月大賺 105 億元，並較前一月成長，而新光人壽也由虧轉盈，助攻新光金單月獲利 11 億元。

若以單月獲利月增減表現來看，14 家金控中僅 6 家較 11 月成長，分別為富邦金、兆豐金、玉山金、華南金、永豐金、新光金，其餘 8 家均呈衰退。

以 2024 全年稅後純益來看，金控雙雄大豐收，分別大賺逾千億；中信金以 720 億元位居金控第三；元大金以黑馬之姿獲利 358 億元晉升第四名；第五、六名依序為兆豐金、凱基金，分別獲利 347 億元、335 億元。