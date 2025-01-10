〈電子五哥營收〉和碩Q4營收季增11.14% 去年營收連11年登兆元大關
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-10 16:23
和碩 (4938-TW) 受惠客戶新產品出貨、通訊產品第四季營收成長，加上 AI 伺服器小量出貨推升，2024 年 12 月營收 1024.46 億元，年增逾 2 成，第四季營收則達 3270.04 億元，營運登 2024 年高峰，累計 2024 全年營收 1.12 兆元，連續 11 年突破兆元大關。
和碩 2024 年 12 月營收 1024.46 億元，月減 3.1%，年增 23.2%；第四季營收 3270.04 億元，季增 11.14%，年減 4.44%；累計 2024 全年營收 1.12 兆元，年減 10.46%。
至於筆電出貨狀況，2024 年 12 月和碩筆電出貨 75 萬台，月增 20%，年增 50%；第四季筆電出貨約 195 萬台，季減 22.17%，年增 18.18%；累計 2024 全年筆電出貨約 800.5 萬台，年對年持平。
共同執行長鄭光志指出，伺服器方面，在去年底已通過中型客戶的設備測試，今年會有成果，輝達 (NVDA-US)GB200 整機也在本周送至客戶資料中心進行測試，若後續進展順利，看好訂單很快能繳出好成績。
電動車方面，鄭光志則說，今年成長較為平緩，不過和碩在 2 個純電動車的客戶中，已站穩腳步，會想辦法提高現有客戶的占比，在不同產品也陸續有所斬獲，不過預計今年底或 2026 年才會發酵。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP