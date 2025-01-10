聯發科Q4營收超越財測 全年5305億元年增22.41%登次高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-10 18:03

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聯發科 (2454-TW) 今 (10) 日公告去年 12 月營收 416.83 億元，月減 7.87%，年減 4.57%，第四季合併營收 1380.43 億元，季增 4.7%，年增 6.55%，累計 2024 全年營收 5305.86 億元，年增 22.41%；聯發科受惠客戶需求穩健，12 月營收改寫同期第三高，全年則創下次高紀錄。

聯發科原預期，去年第四季營收以美元對新台幣匯率 1 比 31.7 元計算，約 1,265 至 1,345 億元，季減 4% 至季增 2%，不過因新台幣貶值幅度高於預期，聯發科營收也同樣優於財測。

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輝達 (NVDA-US) 日前宣布推出 Project DIGITS，裡面搭載自家 GB10 超級晶片，當中的 CPU 即是與聯發科合作共同開發，要共同搶攻 AI 開發者市場，業界也預期，聯發科與輝達合作的 AI PC 晶片將在今年電腦展亮相，將挹注聯發科未來營運。