〈台幣〉量縮小貶險守33元關續創近9年新低 周線連5黑

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-10 17:47

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美股 9 日因悼念前總統卡特休市一天，台北股匯今 (10) 日震盪收黑，新台幣兌美元匯率再度面臨 33 元關卡保衛戰，外資維持匯出步調，但量能明顯萎縮，終場以 32.964 元作收，貶值 2.4 分，為連 3 貶，續創近 9 年來的收盤新低，台北及元太外匯市場總成交值僅 15.69 億美元。

新台幣兌美元今天以 32.91 元開盤，最高來到 32.906 元、最低下探 32.996 元。新台幣本周累計小貶 4.7 分、貶幅 0.14%，周線拉出連五黑。

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台股近日面臨回檔修正，今天依舊欲振乏力，尾盤急殺翻黑，以 23011.86 點作收，下跌 69.27 點或 0.3%，守住 2 萬 3 關卡，但痛失季線，日 K 連四黑，台積電力守平盤，聯發科、日月光投控等權值股表現有撐，但金融股賣壓偏重。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.1%，歐元升值 0.07%，亞幣互有升貶，韓元、日元貶值 0.13%，新台幣貶值 0.07%，人民幣亦小幅走貶，新加坡幣則升值 0.12%。

隨著美國公債殖利率攀升，美元也重回強勢地位，來到 109 附近，市場正在等待美國政府發布最新非農就業報告。