美股主要指數盤中悉數轉跌 強勁經濟數據增添Fed降息不確定性

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-08 01:12

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美股主要指數周二 (7 日) 盤中悉數走跌，主要是受到科技股跌勢拖累，再加上稍早一連串強於預期的美國經濟數據表現，讓投資人對聯準會 (Fed) 今年可能採取降息步伐產生不確定性。此外美債殖利率攀升也補刀美股跌勢。

截稿前，道瓊工業指數跌近 50 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 300 點或近 1.5%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數漲近 0.9%。

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根據芝商所 FedWatch 工具顯示，美國經濟持續復甦的跡象推遲交易員對 Fed 今年首次降息時間點預測，交易員目前已不完全押注 Fed 會在今年 7 月之前降息。

Fed 將於 1 月 29 日公布最新利率決策，市場目前預估維持利率不變的機率為 95.2%，降息 1 碼 (25 個基點) 的機率僅 4.8%。

圖：芝商所 FedWatch 工具

經濟數據方面，美國供應管理協會 (ISM) 最新公布數據顯示，去年 12 月服務業活動擴張速度加快，不過價格指數也飆升至近兩年新高，顯示通膨升溫，相符 Fed 今年較小降息幅度預測。

與此同時，美國勞工統計局 (BLS) 數據顯示，去年 11 月職位空缺數意外增至 809.8 萬個，創下 6 個月新高，遠超經濟學家預期的 773 萬個，去年 10 月前值更是一口氣從 774.4 萬個大幅上修至 783.9 萬個。

接連兩個「好消息」讓投資人開始擔心 Fed 今年的降息步調會更慢，成為影響美股的「壞消息」。此外，讓美股承壓的還有節節攀升的美債殖利率，美國 10 年期公債殖利率升至 4.677%，創下去年 5 月以來新高。

目前市場的焦點集中在本周五 (10 日) 揭曉的去年 12 月非農就業數據，以及台灣時間周四 (9 日) 凌晨三點公布的貨幣政策會議紀錄。

Dakota Wealth 資深投資組合經理 Robert Pavlik 表示，他預估 Fed 將按兵不動，等到就業人數開始略有下降時才會開始降息，一定程度上能緩解通膨壓力。

分析人士表示，川普的競選承諾，如減稅、關稅和寬鬆監管如果實施，可能會刺激經濟，儘管這可能會加劇通貨膨脹並減緩降息的步伐。他的關稅計畫如果付諸實行，也可能在該國的主要合作夥伴之間引發貿易戰。