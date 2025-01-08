美去年12月ISM非製造業指數超預期升至54.1 價格指數飆近兩年新高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-08 00:00

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美國供應管理協會 (ISM) 周二 (7 日) 公布數據顯示，去年 12 月服務業活動擴張速度加快，不過價格指數也飆升至近兩年新高，顯示通膨升溫，相符聯準會(Fed) 今年較小降息幅度預測。

具體來看，由於需求強勁，美國去年 12 月 ISM 非製造業指數從去年 11 月的 52.1 升至 54.1，高於經濟學家預期的 53.3，站穩在 50 榮枯線上，該指數高於 49 通常表明整體經濟在擴張。

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去年 12 月服務業活動擴張速度加快。(圖：ZeroHedge)

服務業在美國經濟占比超過三分之二，這份包括消費者支出在內的所謂「硬數據」表明，美國去年第四季經濟表現穩健。

美國去年 12 月 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 58.2，前值 53.7

新訂單指數報 54.2，前值 53.7

僱傭指數報 51.4，前值 51.5

供應商交貨指數報 52.5，前值 49.5

存貨指數報 49.4，前值 45.9

價格指數報 64.4，前值 58.2

未完成訂單指數報 44.3，前值 47.1

新出口訂單指數報 50.1，前值 49.6

進口指數報 50.7，前值 53.8

庫存景氣指數報 53.4，前值 54.6

圖：ISM

觀察指數細項，去年 12 月新訂單指數升至 54.2，與去年的平均水準一致，高於去年 11 月的 53.7，與此同時商業活動指數也從去年 11 月的 53.7 升至 58.2，創下 3 個月新高。這些關鍵數據透露美國經濟在去年第四季仍然堅挺。

然而隨著需求上升，投入成本也水漲船高。去年 12 月價格指數飆升至 64.4，遠超去年 11 月的 58.2，創下 2023 年 2 月以來新高。

服務業去年 12 月價格值數快速飆升，透露通膨升溫危機。(圖：ZeroHedge)

成本指標加速上升之際，Fed 決策者在降息方面採取更為謹慎的態度。商業活動的回升和訂單的走強說明了需求的彈性，這加劇大眾對通膨仍將居高不下的擔憂。

至於就業方面，去年 12 月雇傭指數持穩在 51.4，表明企業相信現有員工水準能滿足需求。

Fed 最新預估今年只會降息兩次，僅去年 9 月預測次數的一半，也指出就業市場和整體經濟的彈性。報告出爐後，交易員不再全面押注 Fed 會在 7 月之前降息。