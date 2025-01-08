美去年12月ISM非製造業指數超預期升至54.1 價格指數飆近兩年新高
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-08 00:00
美國供應管理協會 (ISM) 周二 (7 日) 公布數據顯示，去年 12 月服務業活動擴張速度加快，不過價格指數也飆升至近兩年新高，顯示通膨升溫，相符聯準會(Fed) 今年較小降息幅度預測。
具體來看，由於需求強勁，美國去年 12 月 ISM 非製造業指數從去年 11 月的 52.1 升至 54.1，高於經濟學家預期的 53.3，站穩在 50 榮枯線上，該指數高於 49 通常表明整體經濟在擴張。
服務業在美國經濟占比超過三分之二，這份包括消費者支出在內的所謂「硬數據」表明，美國去年第四季經濟表現穩健。
美國去年 12 月 ISM 非製造業指數細項：
- 商業活動生產指數報 58.2，前值 53.7
- 新訂單指數報 54.2，前值 53.7
- 僱傭指數報 51.4，前值 51.5
- 供應商交貨指數報 52.5，前值 49.5
- 存貨指數報 49.4，前值 45.9
- 價格指數報 64.4，前值 58.2
- 未完成訂單指數報 44.3，前值 47.1
- 新出口訂單指數報 50.1，前值 49.6
- 進口指數報 50.7，前值 53.8
- 庫存景氣指數報 53.4，前值 54.6
觀察指數細項，去年 12 月新訂單指數升至 54.2，與去年的平均水準一致，高於去年 11 月的 53.7，與此同時商業活動指數也從去年 11 月的 53.7 升至 58.2，創下 3 個月新高。這些關鍵數據透露美國經濟在去年第四季仍然堅挺。
然而隨著需求上升，投入成本也水漲船高。去年 12 月價格指數飆升至 64.4，遠超去年 11 月的 58.2，創下 2023 年 2 月以來新高。
成本指標加速上升之際，Fed 決策者在降息方面採取更為謹慎的態度。商業活動的回升和訂單的走強說明了需求的彈性，這加劇大眾對通膨仍將居高不下的擔憂。
至於就業方面，去年 12 月雇傭指數持穩在 51.4，表明企業相信現有員工水準能滿足需求。
Fed 最新預估今年只會降息兩次，僅去年 9 月預測次數的一半，也指出就業市場和整體經濟的彈性。報告出爐後，交易員不再全面押注 Fed 會在 7 月之前降息。
整體來看，美國服務業加速擴張與製造業的疲軟形成鮮明對比，儘管後者去年 12 月擴張速度創下 9 個月新高，但仍連續第 9 個月處在 50 榮枯線下。美國製造商還面臨美元走強、潛在關稅以及本周二碼頭工人勞資談判重啟帶來的不確定挑戰。
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